Le groupe «Droits parentaux» Moms for Liberty prévoit une stratégie nationale pour les courses des commissions scolaires en 2024

PHILADELPHIE (AP) – Moms for Liberty, un groupe de «droits parentaux» qui a cherché à prendre le contrôle des commissions scolaires dans plusieurs États, cherche à étendre ces efforts à travers le pays et à d’autres postes d’éducation en 2024 et au-delà. L’effort se prépare à un affrontement avec les syndicats d’enseignants et d’autres à gauche qui considèrent le groupe comme une présence toxique dans les écoles publiques.

La cofondatrice du groupe, Tiffany Justice, a déclaré lors de son sommet annuel ce week-end à Philadelphie que Moms for Liberty utilisera son comité d’action politique l’année prochaine pour participer à des courses de commissions scolaires dans tout le pays. Il « commencera également à approuver au niveau du conseil d’État et des surintendants élus ».

Ses commentaires confirment que Moms for Liberty, qui a passé ses deux premières années à enflammer les réunions du conseil scolaire avec des plaintes agressives concernant l’enseignement sur le racisme systémique et l’identité de genre en classe, élabore une stratégie plus large pour remanier les infrastructures éducatives à travers le pays.

Alors que le groupe a amassé un large soutien conservateur et un financement de donateurs, son accent sur l’éducation garantit que même si les électeurs tournent leur attention vers la course présidentielle de 2024, les élections scolaires resteront parmi les combats politiques les plus controversés l’année prochaine.

Moms for Liberty a commencé avec trois mamans de Floride bouleversées par les restrictions du COVID-19 en 2021, mais est rapidement devenue un acteur national de la politique républicaine. Son soutien au choix de l’école et aux «droits fondamentaux des parents» de diriger l’éducation de leurs enfants a attiré des alliés tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’un des principaux candidats à la présidence du GOP, et la conservatrice Heritage Foundation.

Le groupe a été qualifié d’organisation « extrémiste » par le Southern Poverty Law Center pour avoir prétendument harcelé des membres de la communauté, fait progresser la désinformation anti-LGBTQ+ et lutté pour éliminer le matériel diversifié et inclusif des plans de cours.

Justice a déclaré dans une interview qu’elle et sa co-fondatrice, Tina Descovich, étaient deux mères qui « avaient confiance dans les parents américains pour reprendre le système d’éducation publique en Amérique » et qu’elles « ont pleinement l’intention de récupérer et de réformer » ce système.

Jusqu’à présent, le groupe a eu un succès mitigé pour faire élire ses candidats préférés. En 2022, un peu plus de la moitié des 500 candidats aux conseils scolaires qu’il a soutenus à travers le pays ont gagné. Au printemps 2023, moins d’un tiers des près de 30 candidats qu’il a approuvés dans le Wisconsin ont été élus.

Se concentrer sur les candidats au niveau de l’État pourrait donner à Moms for Liberty l’occasion d’affirmer son influence sur certains des postes qui ont plus de contrôle sur la détermination du programme, a déclaré Jon Valant, chercheur principal à la Brookings Institution qui a étudié la politique de l’éducation.

Un partenariat étroit avec l’organisme de formation conservateur le Leadership Institute et des fonds supplémentaires provenant d’une base de donateurs croissante pourraient également aider les mamans pour la liberté à présenter davantage de candidats éligibles et les aider à gagner en 2024.

Monty Floyd, vice-président du chapitre Moms for Liberty dans le comté de Hernando, en Floride, sait ce que c’est que d’avoir le soutien du groupe dans une campagne politique. Il s’est présenté à la commission scolaire en 2022 et a reçu l’approbation du groupe, ainsi que 250 $ de son PAC basé en Floride.

Floyd a perdu cette course mais prévoit de courir à nouveau en 2026, a-t-il déclaré à l’Associated Press lors du sommet. Il attend avec impatience de voir comment l’influence politique du groupe se développe et a déclaré que plus encore que l’argent, le réseau national des mamans pour la liberté fournit une « grande ressource » à un candidat.

« La richesse des connaissances qu’ils ont et le réseau de soutien et juste les conseils de plaidoyer que nous apprenons des conférenciers aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Ils ont de bons conseils à donner. Vous en apprenez donc beaucoup sur ce que vous pouvez améliorer dans votre messagerie.

Cependant, Moms for Liberty pourrait faire face à des obstacles, car sa présence nationale croissante a entraîné un contre-mouvement d’activistes qui s’y opposent, a déclaré Valant.

Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants, a déclaré qu’elle pense que des groupes tels que Moms for Liberty ont « créé plus d’action et plus d’énergie » parmi les syndicats d’enseignants.

« Nous avons 41 nouvelles unités que nous avons organisées en tant qu’AFT cette année. Nous n’avons jamais eu ça », a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que le syndicat «ferait ce que nous devons faire» lors des élections pour montrer le contraste entre ses candidats approuvés et les candidats de Moms for Liberty.

Au-delà des syndicats, Moms for Liberty est susceptible de faire face à l’opposition de groupes de base et d’électeurs qui « ne sont tout simplement pas d’accord avec leur vision de ce que devrait être l’éducation publique », a déclaré Valant.

Martha Cooney, une éducatrice de Pennsylvanie qui était l’une des quelque 100 manifestants à danser et à tenir des pancartes devant le sommet samedi après-midi, a accepté. Elle a dit qu’alors que Moms for Liberty essaie d’affirmer plus de pouvoir politique, elle et d’autres continueront à se mettre en travers de son chemin.

« Ils sont une très petite minorité qui essaient d’agir comme s’ils représentaient toute cette nation, et ils ne le font pas », a déclaré Cooney.

Moms for Liberty n’a pas répondu aux questions sur les courses sur lesquelles il se concentrerait en 2024, en plus de préciser qu’il n’approuverait pas les courses législatives ou l’élection présidentielle.

Mais alors même que le groupe dit qu’il ne s’impliquera pas dans la course à la Maison Blanche, les candidats républicains ont tenté d’exploiter l’influence de Moms for Liberty et son vaste réseau de plus de 120 000 membres dans 45 États pour courtiser son bloc électoral et bénéficier de leurs campagnes primaires.

Cinq candidats du GOP ont prononcé des discours lors du rassemblement à Philadelphie, qui s’est terminé dimanche. Ils comprenaient DeSantis et l’ancien président Donald Trump. Les rivaux ont tenté de se déborder en affirmant que «l’idéologie éveillée» avait dépassé l’éducation et que les pronoms et la «théorie critique de la race» devaient être supprimés des salles de classe.

« Je pense que les mamans sont la force politique clé de ce cycle 2024 », a déclaré DeSantis dans son discours aux participants vendredi.

Parmi les autres candidats républicains à la présidence qui ont participé au sommet figuraient l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, qui a amené sa femme et ses deux enfants sur scène samedi. Il s’est engagé à donner la priorité aux droits des parents et à fermer le ministère américain de l’Éducation s’il était élu.

« Les membres de cette organisation ne sont qu’une petite pointe de l’iceberg d’un mouvement plus large en faveur des parents et des enfants dans notre pays », a déclaré Ramaswamy aux journalistes lors du sommet. « Et alors, à quel point est-ce important ? Tu ferais mieux de croire que c’est vachement important.

