Le groupe dit que le choix du pape pour gérer les accusations d’abus sexuels est « troublant » – NBC New York

Un groupe basé aux États-Unis qui suit la façon dont la hiérarchie catholique traite les allégations d’abus sexuels par le clergé dit que le pape François a fait un choix « troublant » en nommant un prélat argentin à un puissant bureau du Vatican qui gère de tels cas.

Samedi, le Vatican a annoncé que le pontife avait choisi Mgr Victor Manuel Fernández, archevêque de La Plata, en Argentine, pour diriger le bureau de surveillance du Saint-Siège pour l’orthodoxie doctrinale. Son mandat comprend le traitement des allégations d’abus sexuels déposées contre le clergé.

BishopAccountability.org, une organisation du Massachusetts âgée de 20 ans qui gère des archives en ligne sur les abus dans l’Église catholique romaine, a déclaré dans un communiqué que le prélat en 2019 avait refusé de croire les victimes qui avaient accusé un prêtre de l’archidiocèse de La Plata d’avoir abusé sexuellement. garçons.

Francis « a fait un choix déconcertant et troublant », a déclaré le groupe dans un communiqué envoyé par e-mail samedi soir aux États-Unis, citant la façon dont Fernández a géré l’affaire.

« Dans sa réponse aux allégations, il a fermement soutenu le prêtre accusé et a refusé de croire les victimes », a déclaré BishopAccountability.org. Fernández « aurait dû faire l’objet d’une enquête, et non être promu à l’un des postes les plus élevés de l’église mondiale ».

Les appels téléphoniques au bureau de l’archidiocèse de La Plata sont restés sans réponse dimanche. L’archidiocèse n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courrier électronique de l’archevêque.

En tant que dirigeant du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, l’archevêque de 60 ans, qui prendra ses fonctions au Vatican en septembre, « aura un pouvoir immense, surtout lorsqu’il s’agira de juger et de punir les prêtres qui maltraitent les enfants, », a déclaré BishopAccountability.org.

Conseiller de confiance du pontife, Fernández a été surnommé le « théologien du pape » car il est largement reconnu qu’il a aidé à rédiger certains des documents les plus importants de François. Le pape l’a nommé à la tête de l’archidiocèse de La Plata en 2018.

BishopAccountablity.org a déclaré qu’après qu’une plainte pour maltraitance d’enfants en 2008 contre un curé de la paroisse de La Plata a refait surface en 2019, l’archevêque a publié une lettre du prêtre sur le site Web de l’archidiocèse. Dans ce document, l’ecclésiastique a nié l’allégation d’abus et a déclaré qu’il avait été calomnié.

L’archevêque s’est ensuite rendu à la paroisse du prêtre accusé et a célébré une messe avec lui, selon BishopAccountability.org.

Malgré d’autres allégations faisant surface, Fernández a permis au prêtre de continuer à travailler. L’archevêque l’a finalement renvoyé, affirmant que le prêtre avait demandé à partir pour des « raisons de santé ». En décembre 2019, le prêtre s’est suicidé quelques heures après qu’un juge a émis un ordre d’arrestation, selon le groupe de surveillance et les médias argentins de l’époque.

« Rien dans sa performance ne suggère qu’il est apte à mener la bataille du pape contre les abus et la dissimulation », a déclaré BishopAccountability.org à propos de Fernández.

François s’est engagé à ce que l’Église catholique adhère à une politique de tolérance zéro sur les abus sexuels du clergé.