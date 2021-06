Le groupe d’honneur 6 sera bientôt lancé en Inde

Le Honor Band 6 qui a été annoncé en Chine en novembre dernier et mis en vente dans le monde en mars fera bientôt ses débuts en Inde.

Cette confirmation vient du géant indien du commerce électronique Flipkart, qui a mis en place une page pour le groupe intelligent sur son site Web.

Le Honor Band 6 est doté d’un écran tactile couleur AMOLED de 1,47″, qui est 148% plus grand que l’écran de son prédécesseur. Il est recouvert de verre incurvé 2.5D et prend en charge les cadrans de montre personnalisés.

Le Band 6 est étanche jusqu’à 50 mètres et est livré avec les nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil. Il prend également en charge 10 modes d’entraînement, dont six sont détectés automatiquement.

Pour maintenir le package opérationnel, une batterie de 180 mAh est annoncée pour offrir jusqu’à 14 jours d’endurance, mais il est peu probable qu’elle ait une puce NFC à bord.

Le Honor Band 6 sera vendu dans les couleurs Meteorite Black, Sandstone Grey et Coral Pink en Inde, mais ses prix et ses détails de disponibilité restent inconnus. En attendant, vous pouvez lire notre revue Honor Band 6 pour en savoir plus à ce sujet.

La source