Le groupe d’extrême droite ID expulse Alternative pour l’Allemagne – POLITICO

« J’ai voté pour l’exclusion de Krah car il a été le problème dans cette affaire et aussi dans plusieurs choses antérieures, comme les questions russo-chinoises », a déclaré à POLITICO Jaak Madison, député européen estonien du groupe ID. « Mais je n’étais pas favorable à la punition de tous les Allemands. »

Dans un ultime effort pour éviter d’être exclus du groupe ID, les députés européens de l’AfD ont demandé que le groupe ID expulse Krah – et non l’ensemble de la délégation de l’AfD – pour « violation continue de la cohésion et de la réputation du groupe ». Cet effort a finalement échoué.

Les tensions sont vives depuis des mois entre l’AfD et les autres partis ID au Parlement en raison d’une série de scandales, dont beaucoup impliquent Krah. En avril, la police allemande a arrêté l’un des assistants parlementaires de Krah, accusé d’espionnage pour le compte de la Chine.

Peu de temps après, les procureurs allemands ont ouvert une enquête préliminaire sur des allégations selon lesquelles Krah aurait accepté des paiements de la Russie et de la Chine « pour son travail en tant que député européen ». Un autre candidat de l’AfD a été mêlé à un scandale d’argent contre influence impliquant un média de propagande pro-russe.

Krah a annoncé mercredi qu’il allait suspendre sa campagne et se retirer de la direction de son parti, tout en restant le principal candidat du parti avant les élections européennes.

Les scandales répétés semblent avoir contribué à la baisse de popularité de l’AfD. Le sondage de POLITICO montre que l’AfD est en passe de remporter 16 pour cent des voix, contre 22 pour cent en janvier.