Le groupe de reprises « Nothing Too Serious » est devenu la cible d’abus en ligne après que leur batteur ait été testé positif au coronavirus après un concert au Avalon RSL Club – alors que le cluster Northern Beaches grimpe à 38.

Le batteur, un homme des forêts français dans la soixantaine, a probablement contracté le virus lors de la performance au club RSL le 11 décembre. Il y a maintenant 15 infections liées à la salle.

L’homme s’est ensuite produit au Penrith RSL le 13 décembre et au Kirribilli Club le 14 décembre avant que NSW Health n’émette une alerte urgente pour les plages du nord le 16 décembre – moment auquel il a été testé et s’est isolé.

Les habitants frustrés de Northern Beaches ont maintenant blâmé à tort le batteur d’avoir propagé le virus à travers Sydney, dirigeant leur haine vers le groupe Nothing Too Serious sur Facebook.

Le batteur du groupe Nothing Too Serious a probablement été infecté lors d’une performance au Avalon RSL Club (photo) le 11 décembre

Les habitants frustrés de Northern Beaches ont maintenant blâmé à tort le batteur d’avoir propagé le virus à Sydney, dirigeant leur haine vers le groupe Nothing Too Serious sur Facebook

Une page Facebook pour le concert de Nothing Too Serious à Avalon RSL le 11 décembre est maintenant criblée de commentaires haineux.

‘COMMENT OSES-TU!!!!! PARCE QUE VOUS COVIDIOTS, JE NE PEUX PAS VOLER À SYDNEY POUR ME VOIR SŒUR QUI COMBATTE LE CANCER. J’espère que Karma vous aura !!!!!!! ‘ un commentaire lu.

Une autre personne a déclaré: « Vous êtes des baby-boomers complètement idiots qui, comme la plupart des baby-boomers, ruinent tout pour tout le monde. Félicitations, soyez fiers de vous.

Les messages haineux se sont poursuivis sur la page Facebook de Nothing Too Serious, où les publications récentes du groupe ont été ciblées par des trolls en ligne.

«Les idiots irresponsables frappent à nouveau! De retour à vos dopeheads de caverne, a écrit un homme.

Pendant ce temps, une femme a écrit: «Ce n’est pas la« chance du tirage au sort »si vous ne vous isolez pas après un test COVID. C’est de l’ignorance et de l’égoïsme.

Logo du groupe Nothing Too Serious. Le groupe a reçu des messages haineux sur sa page Facebook, où ils ont été ciblés par des trolls en ligne

Une femme a demandé au groupe de clarifier si le batteur n’avait pas réussi à s’isoler après avoir été testé, incitant le groupe à dire que l’information était « incorrecte ».

« Ces super-épandeurs font passer Donald Trump comme un amateur, alors qu’ils sillonnaient Sydney en répandant cette maladie hautement contagieuse et mortelle », a écrit un autre homme.

Une femme a déclaré: « Ma mère âgée sera SEULE pour le jour de Noël alors qu’elle fréquentait le club dans lequel vous avez joué.

«J’ai lu que le batteur du groupe avait subi un test COVID mais ne s’était isolé que lorsqu’il avait reçu les résultats. Il vaquait à ses occupations comme d’habitude. La même chose que le couple marié. C’est pourquoi tout le monde est en colère. Le groupe peut-il clarifier cette information?

La page Facebook Nothing Too Serious a répondu au commentaire, précisant que le batteur n’avait rien fait de mal.

«Merci pour la question, mais c’est un autre rapport médiatique incorrect. Une fois testé, il s’est isolé et le reste depuis », a répondu le groupe.

Le membre NSW de Pittwater Rob Stokes a défendu Nothing Too Serious, soulignant que le groupe a fait de nombreux concerts de charité et « mérite nos remerciements, pas d’abus ».

« Les membres du groupe ne sont pas à l’origine de l’épidémie de COVID-19. Ils sont victimes du virus, tout comme nous autres », a déclaré M. Stokes.

«Alors s’il vous plaît, reconnaissons que le groupe n’a rien fait de mal et que toute suggestion contraire est tout simplement fausse.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian (à droite), a déclaré que la nouvelle épidémie provenait d’une souche internationale. Le directeur de la santé Kerry Chant (à gauche) a déclaré qu’un cas mystérieux avait introduit la souche dans l’Avalon RSL, ce qui avait entraîné une nouvelle vague d’infections

Le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard, a initialement révélé le nom du groupe jeudi, mais a admis plus tard qu’il aurait dû le garder secret.

La dernière épidémie de COVID-19 provient d’une souche internationale de la maladie, selon la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

Le responsable de la santé, Kerry Chant, pense qu’un cas mystérieux a introduit la souche au club Avalon RSL la semaine dernière, ce qui a conduit à une nouvelle vague d’infections.

«Notre hypothèse de travail est qu’une personne de ce club RSL était potentiellement la source de l’infection pour un certain nombre de cas ultérieurs», a déclaré le Dr Chant.

NSW a enregistré 21 nouveaux cas de jeudi à vendredi, portant le nombre total de cas actifs dans tout l’État à 41.

Sur les 38 cas dans le cluster Avalon, 15 cas sont liés à l’Avalon RSL, 23 cas sont liés au Avalon Bowling Club et plusieurs cas se sont produits sur les deux sites.

Deux autres nouveaux cas acquis localement signalés dans les chiffres d’aujourd’hui sont des résidents de Northern Beaches dont la source d’infection et les liens potentiels avec d’autres cas font toujours l’objet d’une enquête.

Enfin, un cas était un résident de NSW qui a été diagnostiqué dans le Queensland, ce qui porte le total à 41.