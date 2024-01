Le groupe des démocrates appelle Blinken à fournir des réponses sur le contournement du Congrès pour approuver les ventes d’armes à Israël

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’adresse à une conférence de presse à Tel Aviv le 9 janvier 2024, lors de son voyage d’une semaine visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient, dans un contexte de combats continus entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas à Gaza. (Photo d’Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo d’ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)





Un groupe de 19 législateurs majoritairement démocrates appelle le secrétaire d’État Antony Blinken à fournir des réponses sur les raisons pour lesquelles il a contourné le Congrès le mois dernier pour approuver les ventes d’armes en Israël.

“Il est essentiel que le Congrès soit en mesure de superviser ces transferts d’armes et de déterminer s’ils sont conformes aux principes humanitaires et au droit américain, et s’ils favorisent ou nuisent à la sécurité nationale américaine”, ont écrit les législateurs dans une lettre datée de vendredi et obtenue. par CNN.

Le plus haut diplomate américain a pris deux décisions d’urgence en décembre pour approuver immédiatement le transfert de centaines de millions de dollars d’équipement militaire vers Israël. La première a été transmise au Congrès début décembre pour plus de 13 000 obus de chars ; la seconde, fin décembre, pour « les articles auxiliaires de 155 mm, notamment les fusées, les charges et les amorces qui rendent les obus de 155 mm fonctionnels ».

Les décisions d’urgence ont permis à l’administration de contourner le délai standard de 20 jours dont disposent généralement les comités du Congrès pour examiner de telles ventes.

La lettre à Blinken intervient dans un contexte de colère croissante et d’appels des législateurs progressistes – dont plusieurs ont signé la lettre – à imposer des conditions à l’aide militaire à Israël, car le bilan humanitaire du pays est lourd. offensive à Gaza continue de monter. Plus de 26 000 personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive en octobre, a déclaré le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, et des centaines de milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays, selon l’ONU.

Le soutien indéfectible de l’administration à la guerre d’Israël devient un problème politique sérieux pour le président Joe Biden dans une année électorale où de nombreux démocrates progressistes, musulmans et électeurs plus jeunes sont profondément mécontents de la façon dont le président gère la guerre.

La lettre a été signée par le sénateur indépendant Bernie Sanders, les sénateurs démocrates Elizabeth Warren, Jeff Merkley et Peter Welch, ainsi que les représentants démocrates James McGovern, Earl Blumenauer, Joaquin Castro, Judy Chu, Raúl M. Grijalva, Pramila Jayapal, Barbara Lee. , Betty McCollum, Chellie Pingree, Mark Pocan, Delia Ramirez, Jan Schakowsky, Jill Tokuda, Maxine Waters et la déléguée de DC Eleanor Holmes Norton.

Dans leur lettre, les législateurs ont souligné la rareté des administrations utilisant des déclarations d’urgence pour approuver immédiatement les ventes d’armes sans l’approbation du Congrès. Ils ont également fait référence aux normes des politiques américaines, telles que la loi Leahy, interdisant de fournir une assistance militaire aux forces de sécurité accusées de manière crédible de violations flagrantes des droits humains.

“Le recours à une dérogation nationale en cas d’urgence ne dispense pas le gouvernement américain d’évaluer si les ventes d’armes sont conformes à” ces normes, écrivent-ils.

Les législateurs ont appelé le Département d’État à répondre à une série de questions « afin d’évaluer si ces transferts sont conformes au droit international humanitaire ». La liste comprend des questions sur la façon dont le gouvernement a déterminé « qu’il existait une urgence nécessitant des transferts immédiats vers Israël », pourquoi l’administration estime que « Israël a besoin et utilisera des obus de 155 mm dans sa campagne militaire », et sur les efforts d’atténuation mis en place pour freiner. pertes civiles.

Ils ont également demandé si le gouvernement avait « mené une enquête Leahy Law sur les forces israéliennes depuis le 7 octobre » et s’il y avait « des informations crédibles selon lesquelles les forces ont commis des violations flagrantes des droits de l’homme ».

Les législateurs ont demandé les réponses avant le 9 février.

« Nous apprécions que votre administration ait exhorté à plusieurs reprises le gouvernement israélien à prendre des mesures supplémentaires pour réduire les pertes civiles. Cependant, nous craignons que ces transferts et le fait que l’administration échappe au contrôle du Congrès puissent être incompatibles avec les objectifs plus larges de la politique étrangère américaine », peut-on lire dans la lettre.

“Nous sommes également troublés par la décision de fournir des équipements pour les obus de 155 mm, qui, selon plus de 30 organisations de la société civile basées aux États-Unis, posent ‘un grave risque pour les civils’ et sont ‘par nature aveugles’ lorsqu’ils sont utilisés dans des zones densément peuplées comme Gaza”, a-t-il ajouté. les législateurs ont écrit. “En plus des risques de dommages civils inhérents à la nature de ces armes, nous craignons que les armes fournies par les États-Unis puissent être utilisées d’une manière qui viole la politique américaine et le droit international.”

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a rejeté mardi l’idée selon laquelle le Département aurait contourné le Congrès, affirmant qu’il « suivait la loi adoptée par le Congrès ». Il a également déclaré que les décisions avaient été prises « en consultation avec les principaux membres du Congrès ».

« Nous sommes toujours favorables à un engagement avec le Congrès et nous dialoguerons avec eux sur cette question, comme nous le faisons toujours. Je dirais que le processus suivi par le secrétaire et le processus que nous suivons ici au Département d’État est le processus que la loi prescrit réellement », a déclaré Miller lors d’un briefing du Département d’État.

Interrogé sur la première détermination d’urgence début décembre, Blinken a déclaré que « lorsqu’il s’agit des armes que nous transférons, des règles qui les accompagnent, ces règles s’appliquent à Israël comme à tout autre pays, y compris la manière dont elles sont appliquées ». réutilisés et la nécessité, l’impératif du respect du droit international humanitaire.

« Nous voulons nous assurer qu’Israël a ce dont il a besoin pour se défendre contre le Hamas », avait-il déclaré à l’époque sur la chaîne ABC « This Week ». « Une petite partie de ce qui a été demandé est acheminée en urgence, et cela avance rapidement afin qu’Israël puisse avoir en main ce dont il a besoin. Mais pratiquement tout le reste suit l’ordre habituel, par l’intermédiaire du Congrès. Il est très important que la voix du Congrès soit entendue à ce sujet.»