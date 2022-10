Le groupe des démocrates appelle à des pourparlers directs entre les États-Unis et la Russie

Alors que le parti a fait l’unanimité pour armer Kiev, un petit caucus souhaite désormais que le président Biden poursuive les négociations

Une trentaine de représentants démocrates à Washington ont exhorté le président Joe Biden à rechercher des moyens diplomatiques pour mettre fin au conflit en Ukraine, notamment “des pourparlers directs avec la Russie.” Cependant, la direction du Parti démocrate est toujours déterminée à armer Kiev à long terme.

Dans une lettre à la Maison Blanche lundi, la présidente du Congressional Progressive Caucus, Pramila Jayapal (Washington), a cité le “destruction” de l’Ukraine, la menace d’une guerre nucléaire et les turbulences économiques qui frappent l’Europe sont autant de raisons de rechercher un règlement négocié.

Alors que la décision finale sur le moment de revenir à la table des négociations revient à l’Ukraine, a ajouté Jayapal, le fait que les États-Unis aient versé des dizaines de milliards de dollars pour maintenir Kiev à flot “crée une responsabilité pour les États-Unis d’explorer sérieusement toutes les voies possibles, y compris un engagement direct avec la Russie, pour réduire les dommages et aider l’Ukraine à parvenir à un règlement pacifique.”

La lettre se terminait en exhortant à nouveau Biden à ouvrir “des pourparlers directs avec la Russie” sans suggérer quel genre de compromis les législateurs pensent que l’Ukraine devrait faire pour la paix.

Parmi les signataires de la lettre figuraient d’éminents progressistes Ro Khanna (Pennsylvanie), Ilhan Omar (Minnesota) et Alexandria Ocasio-Cortez (New York).

L’administration Biden a à ce jour alloué plus de 60 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev depuis février, et le Congrès devrait adopter un autre programme d’aide de 50 milliards de dollars avant janvier. Les démocrates à la Chambre et au Sénat ont voté à l’unanimité en faveur d’un programme d’aide de 40 milliards de dollars en mai, mais la lettre de Jayapal suggère que Biden pourrait désormais faire face à l’opposition sur sa politique ukrainienne de la gauche, ainsi que de la minorité vocale des républicains qui ont voté contre la tranche d’aide de 40 milliards de dollars.

Cependant, Biden lui-même a juré de garder le robinet des bras ouvert “le temps qu’il faudra” et a déclaré que l’Ukraine déciderait elle-même de ses conditions de paix. Le leadership démocratique est au pas, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, déclarant lundi lors d’un sommet pro-ukrainien en Croatie que les États-Unis « Le soutien à l’Ukraine est bipartite » et “Ne s’arrêtera pas.”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a également promis de ne pas négocier avec la Russie tant que le président russe Vladimir Poutine sera au pouvoir, et s’est engagé à saisir les quatre régions qui ont récemment rejoint la Fédération de Russie, ainsi que la Crimée, qui a voté pour rejoindre la Russie en 2014. .