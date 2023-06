Le groupe des 49ers dirigé par deux joueurs de la NBA prend le contrôle de Leeds United

Leeds United subit une prise de contrôle complète du sport américain.

L’équipe de football anglaise contrôle totalement 49ers Enterprises après que le propriétaire majoritaire du club, Andrea Radrizzani, ait conclu un accord pour vendre sa participation majoritaire vendredi.

49ers Enterprises est une branche d’investissement des 49ers de San Francisco, qui a initialement investi à Leeds en 2018. La participation de l’équipe dans Leeds a augmenté au fil des ans, détenant 44% du club avant l’accord de vendredi.

Non seulement les 49ers sont impliqués dans la vente, mais une paire de joueurs de la NBA deviendra également propriétaire minoritaire dans l’équipe. L’attaquant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Larry Nance Jr. et le gardien des Indiana Pacers TJ McConnell sont tous deux des investisseurs minoritaires dans le groupe, Marc Stein de Substack a rapporté.

Nance a confirmé la nouvelle dans un tweet vendredi.

Les 49ers, Nance et McConnell seront désormais confrontés à la tâche de ramener Leeds en Premier League. Le club a terminé avant-dernier de la Premier League la saison dernière, ce qui l’a fait reléguer en Ligue anglaise de football pour la saison 2023-24.

« Nous restons concentrés sur un retour rapide en Premier League », a déclaré le club dans un communiqué annonçant le nouvel accord de propriété.

Le dernier passage de Leeds en Premier League a duré trois saisons après avoir été hors de la meilleure ligue de football d’Angleterre au cours des 16 saisons précédentes.

Le changement de propriétaire à Leeds n’est que le changement de propriétaire le plus récent d’une équipe de football européenne impliquant des athlètes professionnels américains. L’ancienne star de la NFL, JJ Watt, est devenue un investisseur minoritaire dans le Burnley FC aux côtés de sa femme et footballeuse Kealia Watt en mai. Burnley est l’une des équipes remplaçant Leeds en Premier League lors de la saison 2023-24.

Les propriétaires de quelques autres équipes de la NFL détiennent également une participation à part entière dans les équipes de football anglaises. Le propriétaire des Rams de Los Angeles, Stan Kroenke, possède Arsenal. Le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, Shahid Khan, est propriétaire de Fulham. La famille Glazer, qui possède les Buccaneers de Tampa Bay, possède également Manchester United.

