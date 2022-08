Le groupe DeKalb jouera des notes de jazz avec la chanteuse Karen Manley-Kahler. – Section locale de Shaw

DeKALB – Le prochain concert de la 168e saison du DeKalb Municipal Band aura pour thème “All That Jazz!” et la chanteuse vedette Karen Manley-Kahler.

Dirigé par Kirk Lundbeck, le groupe se produira à 19h30 le mardi 16 août au Dee Palmer Band Shell à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb. Le concert est gratuit et ouvert au public.

Manley-Kahler est titulaire d’un diplôme en théâtre musical de l’Illinois Wesleyan University. Elle travaille au Belvidere Ford Lincoln de Manley et est directrice musicale de la First Presbyterian Church de Belvidere.

Manley-Kahler se produit au Starlight Theatre de Rockford. Ses rôles passés incluent Eve dans “Children of Eden”, Mother dans “Ragtime”, Gertrude dans “Seussical the Musical”, Lily dans “Secret Garden” et Donna dans “Mamma Mia!”

Manley-Kahler chantera « Blue Moon », « Skylark » et « How High the Moon ».

D’autres morceaux de jazz au programme de mardi incluent “One O’Clock Jump!”, “Glenn Miller in Concert” et “The St. Louis Blues March”. Sera également présenté « Persuasion » avec la soliste Deb Shofner au tuba et Mark Baldin à la trompette.

Pour information, visitez www.dekalbmunicipalband.com.