Le groupe de travail sur les réparations de la Californie votera sur des excuses formelles – NBC New York

Le groupe de travail californien sur les réparations a voté samedi pour approuver des recommandations sur la manière dont l’État peut indemniser et présenter des excuses aux résidents noirs pour des générations de préjudices causés par des politiques discriminatoires.

Le comité de neuf membres, qui s’est réuni pour la première fois il y a près de deux ans, a donné son approbation finale lors d’une réunion à Oakland à une longue liste de propositions qui vont maintenant aux législateurs des États pour qu’ils envisagent une législation sur les réparations.

La représentante américaine Barbara Lee, D-Oakland, qui coparraine un projet de loi au Congrès pour étudier les propositions de restitution pour les Afro-Américains, lors de la réunion a appelé les États et le gouvernement fédéral à adopter une législation sur les réparations.

« Les réparations ne sont pas seulement moralement justifiables, mais elles ont le potentiel de remédier aux disparités et inégalités raciales de longue date », a déclaré Lee.

Le premier vote du panel a approuvé un compte rendu détaillé de la discrimination historique contre les Noirs californiens dans des domaines tels que le vote, le logement, l’éducation, la police disproportionnée et l’incarcération et autres.

D’autres recommandations sur la table allaient de la création d’une nouvelle agence pour fournir des services aux descendants d’esclaves à des calculs sur ce que l’État leur doit en compensation.

« Des excuses et un aveu d’acte répréhensible en soi ne seront pas satisfaisants », a déclaré Chris Lodgson, un organisateur de la Coalition for a Just and Equitable California, un groupe de défense des réparations.

Une excuse élaborée par les législateurs doit « inclure une censure des barbaries les plus graves » menée au nom de l’État, selon le projet de recommandation approuvé par le groupe de travail.

Celles-ci incluraient une condamnation de l’ancien gouverneur Peter Hardeman Burnett, le premier gouverneur élu de l’État et un suprémaciste blanc qui a encouragé les lois à exclure les Noirs de Californie.

Après l’entrée de la Californie dans l’union en 1850 en tant qu’État «libre», elle n’a promulgué aucune loi garantissant la liberté pour tous, note le projet de recommandation. Au contraire, la Cour suprême de l’État a appliqué la loi fédérale sur les esclaves fugitifs, qui permettait la capture et le retour des esclaves en fuite, jusqu’à plus d’une décennie jusqu’à l’émancipation.

« En participant à ces horreurs, la Californie a encore perpétué les préjudices subis par les Afro-Américains, imprégnant les préjugés raciaux dans toute la société par la ségrégation, la discrimination publique et privée et le versement inégal des financements étatiques et fédéraux », indique le document.

Le groupe de travail a approuvé des excuses publiques reconnaissant la responsabilité de l’État pour les torts passés et promettant que l’État ne les répétera pas. Il serait délivré en présence de personnes dont les ancêtres ont été réduits en esclavage.

La Californie s’est déjà excusée pour avoir placé des Américains d’origine japonaise dans des camps d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale et pour la violence et les mauvais traitements infligés aux Amérindiens.

Le panel a également approuvé une section du projet de rapport indiquant que les réparations devraient inclure « de l’argent ou son équivalent » pour les résidents éligibles.

Plus de 100 résidents et militants se sont réunis au Mills College de la Northeastern University à Oakland, une ville qui est le berceau du Black Panther Party. Ils ont partagé leurs frustrations face à la « promesse non tenue » du pays d’offrir jusqu’à 40 acres et une mule aux esclaves nouvellement libérés.

Beaucoup ont déclaré qu’il était plus que temps que les gouvernements réparent les torts qui ont empêché les Afro-Américains de vivre sans crainte d’être poursuivis à tort, de conserver leurs biens et de se constituer un patrimoine.

Elaine Brown, ancienne présidente du Black Panther Party, a exhorté les gens à exprimer leurs frustrations par le biais de manifestations.

La réunion du groupe de travail de samedi a marqué un moment crucial dans la longue lutte des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux pour expier les politiques discriminatoires contre les Afro-Américains. Les propositions sont cependant loin d’être mises en œuvre.

« Il n’y a aucun moyen au monde que bon nombre de ces recommandations soient adoptées en raison de l’impact inflationniste », a déclaré Roy L. Brooks, professeur et spécialiste des réparations à la faculté de droit de l’Université de San Diego.

Certaines estimations d’économistes ont prévu que l’État pourrait devoir plus de 800 milliards de dollars, soit plus de 2,5 fois son budget annuel, en réparations aux Noirs.

Le chiffre du dernier projet de rapport publié par le groupe de travail est bien inférieur. Le groupe n’a pas répondu aux demandes de commentaires par courrier électronique et par téléphone sur la réduction.

La secrétaire d’État Shirley Weber, ancienne membre de l’Assemblée démocrate, a rédigé une loi en 2020 créant le groupe de travail en mettant l’accent sur la culpabilité historique de l’État pour les préjudices causés aux Afro-Américains, et non en remplacement de toute réparation supplémentaire pouvant provenir du gouvernement fédéral.

Le groupe de travail a voté précédemment pour limiter les réparations aux descendants de Noirs asservis ou libres qui se trouvaient dans le pays à la fin du 19e siècle.

Le travail du groupe a attiré l’attention à l’échelle nationale, car les efforts de recherche et d’obtention de réparations pour les Afro-Américains ailleurs ont eu des résultats mitigés.

La banlieue de Chicago d’Evanston, par exemple, a offert des bons de logement aux résidents noirs, mais peu ont bénéficié du programme jusqu’à présent.

À New York, un projet de loi visant à reconnaître l’inhumanité de l’esclavage dans l’État et à créer une commission chargée d’étudier les propositions de réparations a été adopté par l’Assemblée mais n’a pas reçu de vote au Sénat.

Et au niveau fédéral, une proposition vieille de plusieurs décennies visant à créer une commission étudiant les réparations pour les Afro-Américains est bloquée au Congrès.

Le membre du conseil municipal d’Oakland, Kevin Jenkins, a qualifié le travail du groupe de travail californien d ‘«exemple puissant» de ce qui peut arriver lorsque les gens travaillent ensemble.

« Je suis convaincu que grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons faire un effort important pour faire progresser les réparations dans notre grand État de Californie et, en fin de compte, dans le pays », a déclaré Jenkins.