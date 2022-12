Le groupe de travail sur la forêt d’Okanagan a retiré 100 000 livres de déchets de l’arrière-pays

Après que l’OFTF ait assisté et nettoyé. (Kane Blake)

Contribution de Kane Blake.

Le groupe de travail sur la forêt de l’Okanagan a eu une année 2022 chargée.

Avec environ 100 000 livres de déchets enlevés pour l’arrière-pays de l’Okanagan, nous avons également noté une augmentation toujours croissante des camps de squatters et des dépotoirs illégaux alors que nous prévoyons une année 2023 chargée.

Le documentaire “ce qui se cache derrière les arbres” a été mis en attente en raison de problèmes informatiques mais reprendra une fois que nous aurons un meilleur ordinateur.

Nous sommes plus qu’heureux d’annoncer cet automne le don d’une dépanneuse et nous avons de grands projets à partir du printemps pour aider à débarrasser l’arrière-pays des articles lourds et difficiles à obtenir.

Notre groupe a beaucoup grandi au cours des deux dernières années avec actuellement 2,3k membres.

–Kane Blake est président de l’OFTF.

