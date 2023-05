Le groupe de travail fédéral suggère que les mammographies commencent à 40 ans et non à 50 ans

Dans les recommandations de 2016, « nous pensions qu’une femme pouvait commencer le dépistage dans la quarantaine en fonction de ce qu’elle ressentait à propos des inconvénients et des avantages d’une décision personnelle individualisée », a déclaré le membre du groupe de travail John Wong, MD, chef de la prise de décision clinique et un primaire médecin traitant au Tufts Medical Center. « Dans ce projet de recommandation, nous recommandons maintenant que toutes les femmes se fassent dépister à partir de 40 ans. »

Deux facteurs majeurs ont incité le changement, a déclaré Wong. La première est que plus de femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein dans la quarantaine. L’autre est qu’un nombre croissant de les preuves montrent Les femmes noires contractent le cancer du sein plus jeunes, sont plus susceptibles d’en mourir et bénéficieraient d’un dépistage plus précoce.

« Il est maintenant clair que le dépistage tous les deux ans à partir de 40 ans a le potentiel de sauver environ 20 % de vies supplémentaires parmi toutes les femmes et il y a encore plus d’avantages potentiels pour les femmes noires, qui sont beaucoup plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein », dit Wang.

L’American Cancer Society a qualifié le projet de recommandations de « changement positif significatif », tout en notant que les recommandations du groupe de travail ne s’appliquent qu’aux femmes présentant un risque moyen de cancer du sein.

Le Collège américain de radiologie recommande déjà des mammographies annuelles pour les femmes à risque moyen à partir de 40 ans. dernières directives sur la mammographiepublié le 3 mai, ​​appellent les femmes présentant un risque de cancer du sein supérieur à la moyenne à subir une évaluation des risques avant l’âge de 25 ans afin de déterminer si un dépistage avant 40 ans est nécessaire.