Le groupe de travail du CNCF pour les sourds et les malentendants promeut l’inclusivité dans la technologie en offrant des règles du jeu équitables

Alors que les innovations technologiques continuent de conquérir le monde, une industrie informatique inclusive est essentielle, car la diversité change la donne.

Étant donné que les individus sont doués différemment, le groupe de travail sur les sourds et les malentendants de la Cloud Native Computing Foundation veille à ce que personne ne soit laissé de côté dans un domaine technologique en constante évolution en présentant l’égalité des chances, selon Rob Koch (photo, à droite), directeur de l’ingénierie des données chez Slalom Inc. et coprésident du groupe de travail sur les sourds et les malentendants de la CNCF.

« Nous avons pensé : « Pourquoi ne pas inclure et rendre les choses plus inclusives et plus conviviales pour des gens comme nous ? » », a déclaré Koch. «Nous avons un groupe Slack professionnel sourd, et nous avons envoyé différents messages et demandé qui en faisait partie. Nous avons demandé à Destiny de nous rejoindre, à moi et à quelques autres personnes de nous rejoindre. Il y avait beaucoup d’enthousiasme derrière cela. Nous avons d’autres idées pour l’avenir à étendre en quelque sorte… tous les enfants qui codent et avec DeafKidsCode également.

Koch et Destin O’Connor (à gauche), coprésident du groupe de travail du CNCF sur les sourds et les malentendants, s’est entretenu avec l’analyste industriel de CUBE Savane Peterson à KubeCon + CloudNativeCon NA, lors d’une diffusion exclusive sur theCUBE, le studio de diffusion en direct de SiliconANGLE Media. Ils ont discuté de la manière dont le groupe de travail du CNCF pour les sourds et malentendants change les enjeux dans le domaine technologique en favorisant l’inclusivité. (* Divulgation ci-dessous.)

Rendre la technologie plus accessible à tous

Pour permettre à davantage de personnes de prendre le train de la technologie, quels que soient leurs antécédents, leur histoire ou leur condition, il est essentiel de promouvoir une éducation technologique inclusive, selon O’Connor. En conséquence, le groupe de travail des sourds et des malentendants stimule les passions des codeurs sourds en plaidant pour l’accessibilité et en favorisant la diversité.

« Avec cloudnative.io, nous sommes sous la page d’accessibilité“, a déclaré O’Connor. « Si vous recherchez quelque chose concernant les sourds et les malentendants, nous y fournissons de nombreuses ressources et des recommandations sur ce qu’il faut faire, en gros, il s’agit simplement de les éduquer davantage et de leur proposer différentes suggestions. Tout est là, vous pouvez donc l’utiliser comme ressource. Depuis que nous sommes ici, nous avons beaucoup appris et nous avons tout mis là… donc c’est vraiment incroyable.

Étant donné que le groupe donne du pouvoir à la communauté sourde et malentendante, non seulement dans le secteur du cloud, mais également dans d’autres domaines technologiques, l’idée est que tout le monde devrait être représenté, de la majorité à la minorité, en passant par ceux qui sont doués différemment. selon O’Connor. La confiance est également importante pour que les membres de la communauté réussissent dans le monde de la technologie, a-t-elle ajouté.

«Je dirais: ‘Fais-le.’ Si quelqu’un dit : « Oh non, c’est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça, allez-y », a déclaré O’Connor. « Quoi que vous disiez, quoi que vous vouliez faire, allez-y et nous vous soutiendrons. Si vous cherchez d’autres sourds et malentendants en technologie, trouvez-nous. Nous y sommes… alors à 100%, foncez.

