Le groupe de travail dévoile des améliorations à la suite du spectacle Astroworld

HOUSTON (AP) – Après le festival de musique meurtrier Astroworld de l’année dernière à Houston, des questions ont été soulevées quant à savoir s’il y avait une coordination et une communication suffisantes entre les responsables, les agences de sécurité publique et les promoteurs pour planifier l’événement et mettre en œuvre une intervention d’urgence lorsqu’il est devenu tragique.

Un groupe de travail a dévoilé cette semaine un nouvel accord qui, selon ses membres, définira clairement les responsabilités entre toutes les parties impliquées dans de tels événements pour garantir leur sécurité. Les membres du groupe ont déclaré que cela améliorerait également la communication, l’élaboration de plans de sécurité et les procédures d’autorisation pour les grands événements comme le festival Astroworld, qui a réuni quelque 50 000 personnes.

Certains des changements apportés au nouvel accord, qui met à jour celui de 2018, incluent l’obligation pour tous les acteurs de la sécurité concernés d’être réunis au même endroit pendant un événement afin de mieux surveiller tout problème éventuel ; la création d’un calendrier interne des événements afin que les agences, les fonctionnaires et les ministères soient informés et planifient les événements à venir ; avoir un processus rationalisé d’autorisation d’événement et créer une liste de contrôle de planification de la sécurité des événements.

« Cela ne veut pas dire que ces choses étaient absentes pour ainsi dire. Ils n’étaient pas aussi alignés qu’ils auraient dû l’être », a déclaré lundi le maire de Houston, Sylvester Turner. « Et quand il n’y a pas d’alignement, il y a confusion. Et quand il y a confusion, il y a hésitation et quand il y a hésitation, de mauvaises choses peuvent arriver.

Des questions ont été soulevées sur un éventuel manque de coordination entre les fonctionnaires qui travaillent pour la ville de Houston et le comté de Harris environnant, et le promoteur du festival Live Nation sur plusieurs problèmes avant le concert du 5 novembre 2021. Parmi les questions, il y avait s’il y avait une planification coordonnée suffisante pour répondre aux situations d’urgence comme l’afflux massif de foule qui a entraîné 10 morts au festival, qui a été titré par le rappeur Travis Scott.

Il y avait également une confusion quant aux agences et aux responsables qui avaient finalement autorité sur l’événement. Le festival s’est déroulé sur un parking faisant partie de NRG Park, un complexe composé de stades, d’une arène et d’un centre de congrès appartenant au comté de Harris mais situé dans les limites de la ville de Houston.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré qu’il était reconnaissant que le nouvel accord entre la ville et le comté exige qu’il y ait un centre de commandement unifié où toutes les agences de sécurité publique seront situées au même endroit pour une meilleure communication. Lors du festival Astroworld, par exemple, les pompiers de Houston n’ont pas reçu de radio pour être en contact direct avec les organisateurs du festival.

Finner a déclaré qu’en tant que chef de la police, il aura désormais le pouvoir de rejeter tout plan de sécurité pour un tel événement.

Le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, a déclaré que si l’accord précédent exigeait déjà la création d’un plan d’action d’urgence, l’accord mis à jour exige que toutes les agences de sécurité publique et autres responsables participent à ce processus dès le début et ne le révisent pas simplement à la fin.

“C’est la grande différence”, a déclaré Peña.

Le commissaire du comté de Harris, Adrian Garcia, a déclaré que le nouvel accord aidera également la ville et le comté à mieux se préparer pour les événements à venir avec de grandes foules qui se tiendront au NRG Park, y compris le Final Four de la NCAA de l’année prochaine et la Coupe du monde en 2026.

“En matière de sécurité, c’est un engagement”, a déclaré Garcia.

Mais Andrea Luoma, qui dirige le programme de gestion du divertissement à l’Université du Montana College of Business, a déclaré qu’elle craignait que le nouvel accord ne propose pas de directives spécifiques pour gérer la taille des foules.

« La gestion des foules est une science bien établie. Si les autorités de Houston ne faisaient pas preuve de diligence raisonnable pour comprendre les nuances des foules, alors l’écrasement ou l’effondrement de la foule pourrait facilement se reproduire », a déclaré Luoma.

Les personnes tuées lors du festival Astroworld sont mortes d’asphyxie par compression. Ils étaient âgés de 9 à 27 ans. Environ 300 personnes ont été blessées et soignées sur les lieux, et 25 ont été transportées à l’hôpital.

Plus de 500 poursuites ont été déposées après le concert meurtrier. Les familles de deux personnes décédées ont réglé les poursuites pour mort injustifiée qu’elles ont déposées.

