L’Université du Michigan a été qualifiée de «débile» pour avoir lancé un groupe de travail qui a qualifié les mots «pique-nique», «sac brun» et «liste noire» de termes offensants qui pourraient nuire au moral.

Le « Words Matter Task Force » – mis en place par le département des services d’information et de technologie de l’école – a répertorié plus de deux douzaines de mots et de phrases pouvant être perçus comme offensants pour certaines personnes, et a fourni un terme alternatif qui pourrait être utilisé à la place.

« Pour communiquer efficacement avec les clients, il est important que ITS évalue les termes et les conventions linguistiques qui peuvent nuire à une communication efficace, nuire au moral et empêcher délibérément ou par inadvertance les gens de se sentir acceptés pour favoriser une culture saine et inclusive », note du groupe de travail dit.

Mais la liste a été fustigée par Tucker Carlson lors de son émission de Fox News mercredi, avec son invité, l’auteur conservateur Mark Steyn, qualifiant l’université de « paroissiale » et de « débile ».

Le groupe de travail Words Matter a répertorié des dizaines de mots et d’expressions qu’ils ont trouvés offensants

Mark Steyn a rejoint Tucker Carlson sur son programme Fox News mercredi soir

Il n’est pas clair s’il y aura des sanctions pour les employés qui ne respectent pas les recommandations.

Parmi les mots interdits sur la liste figurent «factice», qui devrait être remplacé par «échantillon», et «estropié», qui devrait être abandonné au profit de «affaibli».

Au lieu de dire «fou», le personnel est encouragé à dire «impensable», tandis que «contrôle de cohérence» devrait être remplacé par «contrôle de cohérence».

Le mot «pique-nique» semble être interdit en raison de fausses suggestions sur Internet selon lesquelles il provient des meurtres racistes et extrajudiciaires d’Afro-Américains.

Le mot pique-nique vient en fait du mot français du 17ème siècle «pique-nique», un terme utilisé pour décrire un rassemblement social dans lequel les participants ont chacun contribué avec une portion de nourriture.

Apparaissant sur Tucker Carlson ce soir, l’auteur Steyn a critiqué la liste de l’université et a souligné leur interdiction de « pique-nique »

Il a déclaré: « C’est l’une de ces rumeurs sur Internet sans lien avec quoi que ce soit en réalité ».

Steyn a ajouté que le mot «pique-nique» était universel et facilement traduisible d’une langue à l’autre.

Steyn, un auteur conservateur, a fustigé de nouvelles recommandations sur la langue dans une université

Il a également fustigé l’université pour avoir interdit l’expression «hors réserve».

«Vous vous rendez simplement plus idiot et plus paroissial, en vous déplaçant vers la réserve linguistique», a déclaré Steyn.

Steyn a déclaré que l’interdiction des mots pourrait affecter négativement la société dans son ensemble et a comparé la censure de la langue à la littérature dystopique, comme le travail de George Orwell.

«Si vous n’avez pas le mot pour exprimer une pensée, à la fin, vous ne pouvez pas penser à une pensée», a déclaré Steyn.

Il a ajouté: « Vous n’allez pas dans une université pour réduire votre vocabulaire. »

Steyn a appelé l’université en disant: «Sortez vos enfants de cette école, ce n’est plus une école!

L’Université du Michigan a été qualifiée de « débile » pour avoir lancé un groupe de travail sur les mots offensants

Steyn a terminé son entretien en liant la censure de la langue aux émeutes dans les rues.

«Si vous manquez de vocabulaire pour tenir un débat, il est plus facile de simplement jeter un morceau de béton dans une vitrine», a déclaré Steyn.

Steyn est un auteur et commentateur politique canadien surtout connu pour son livre America Alone: ​​The End of the World as We Know It, qui était un best-seller du New York Times.

Dans une déclaration au College Fix à propos de la liste, un porte-parole de l’Université du Michigan a déclaré: « Ce travail en cours autour de la langue fait partie des efforts des STI visant à créer un lieu de travail diversifié, équitable et inclusif.

«En tant qu’unité faisant partie d’un établissement d’enseignement de classe mondiale, il est important de s’assurer que tous les membres de l’équipe ITS comprennent l’impact de la langue.

«Cet effort reste un travail en cours, mais il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un effort éducatif sur la langue qui permettra à l’équipe ITS de mieux servir l’ensemble de la communauté universitaire.

La liste des phrases interdites de l’université a été modifiée pour la dernière fois il y a environ deux semaines.