Le groupe de travail de la communauté des arts de la scène de New Kelowna occupe le devant de la scène

Le théâtre communautaire de Kelowna a 60 ans et montre son âge selon Citizens for a New Performing Arts Centre.

Les citoyens de Kelowna pour un nouveau centre des arts de la scène (KCNPAC) sont heureux que le conseil ait approuvé le mandat d’un groupe de travail communautaire sur les arts de la scène.

« Il s’agit d’un grand pas vers la réalisation du rêve d’un nouveau lieu emblématique des arts de la scène au cœur du quartier culturel dynamique de Kelowna », a déclaré Myles Bruckal, président de KCNPAC. « C’est l’indication la plus claire à ce jour que ce conseil comprend à quel point cela serait une énorme aubaine culturelle et économique pour le centre de l’Okanagan. »

Le groupe de travail sera dirigé par le maire Tom Dyas et sera composé d’un conseiller et de membres de la communauté ayant une expertise dans l’immobilier, les affaires, le tourisme, le développement de partenariats, le développement d’installations pour les arts de la scène et l’architecture.

Il consultera les intervenants et explorera les possibilités de partenariat, dans le but de transformer le théâtre communautaire de Kelowna en une installation plus grande et plus contemporaine.

Le groupe de travail fera rapport au conseil dans quatre et huit mois.

« Nous applaudissons les délais rapides et sommes convaincus que le groupe de travail fera progresser de manière significative ce projet vital », a déclaré Bruckal.

