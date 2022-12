Le groupe de travail californien sur les réparations discutera de l’éligibilité

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le comité californien chargé d’étudier les réparations pour les Afro-Américains se réunira mercredi à Oakland pour discuter de la forme que pourraient prendre les réparations et des conditions d’éligibilité pour recevoir d’éventuels paiements.

Le premier groupe de travail du pays avait précédemment voté pour limiter les réparations aux résidents noirs de Californie dont les ancêtres vivaient aux États-Unis au 19e siècle. Cette semaine, le groupe discutera de la question de savoir s’il pourrait y avoir des conditions d’éligibilité supplémentaires et sur quel délai les réparations pourraient dépendre.

Le groupe discutera également de la manière dont l’État peut gérer son impact sur les familles noires dont la propriété a été saisie via un domaine éminent, un sujet qui a suscité un regain d’attention après que les législateurs ont voté l’année dernière pour autoriser le retour d’une propriété en bord de mer connue sous le nom de Bruce’s Beach aux descendants de Black. habitants à qui elle a été prise au XXe siècle.

Kamilah Moore, présidente du groupe de travail, ne s’attend pas à ce que le groupe prenne une décision finale lors de la réunion de deux jours de cette semaine.

“Nous sommes encore dans la phase exploratoire”, a-t-elle déclaré.

Le groupe de travail a une date limite du 1er juillet pour terminer son rapport final à l’Assemblée législative énumérant des recommandations sur la manière dont l’État peut remédier à son héritage de politiques discriminatoires à l’encontre des Noirs californiens. Le travail du groupe contraste avec des efforts similaires qui ont stagné au Congrès.

Les législateurs d’autres régions du pays ont poussé leurs États et leurs villes à étudier les réparations sans grand progrès. Mais Evanston, dans l’Illinois, est devenue l’année dernière la première ville américaine à proposer des réparations aux résidents noirs, et les responsables publics de New York tenteront à nouveau de créer une commission des réparations dans l’État.

Des responsables d’Oakland, de Sacramento, de Los Angeles et d’autres villes de Californie parleront des efforts de réparation locaux lors d’un panel mercredi.

Cela inclura Khansa T. Jones-Muhammad, vice-présidente de la Commission consultative des réparations de Los Angeles, qui a déclaré que la commission – créée l’année dernière sous le maire de l’époque, Eric Garcetti – n’avait pas de date fixée pour terminer son travail.

L’objectif de la commission est de conseiller la ville sur un programme pilote de distribution de réparations à un groupe de résidents noirs.

“Une grande partie de notre première année vient vraiment de jeter les bases d’une commission solide”, a-t-elle déclaré.

En septembre, les économistes ont commencé à dresser la liste des estimations préliminaires de ce qui pourrait être dû par l’État en raison de politiques discriminatoires. Mais ils ont dit qu’ils avaient besoin de plus de données pour arriver à des chiffres plus complets.

Moore a déclaré que le groupe de travail n’a décidé d’aucun montant en dollars ni de la forme que pourraient prendre les réparations, mais l’intérêt du public pour ces estimations montre un optimisme quant au travail du groupe. Le groupe n’a pas discuté de la provenance potentielle de l’argent pour les réparations.

Une trentaine de personnes se sont rassemblées samedi dans un café appartenant à des Noirs à Sacramento pour une séance d’information sur les réparations dirigée par la Coalition pour une Californie juste et équitable, a déclaré Chris Lodgson, un organisateur du groupe.

La coalition se concentre sur la défense des réparations pour les résidents noirs. Il a soutenu les réparations largement ciblées sur les descendants d’Afro-Américains réduits en esclavage.

“D’une manière générale, les Noirs peuvent soutenir d’autres Noirs dans les choses qu’ils veulent et dont ils ont besoin, même si tout le monde n’en profite pas également ou directement”, a déclaré Lodgson.

La secrétaire d’État de Californie, Shirley Weber, une ancienne députée, est l’auteur du projet de loi qui a créé le groupe de travail de l’État, et le groupe a commencé ses travaux l’année dernière. Le projet de loi a été promulgué en septembre 2020 après un été de manifestations nationales contre le racisme et la brutalité policière à la suite du meurtre de George Floyd, un Noir, par un policier blanc dans le Minnesota.

En juin, le groupe de travail a publié un rapport de 500 pages décrivant les politiques discriminatoires qui ont entraîné la ségrégation en matière de logement, les disparités en matière de justice pénale et d’autres réalités qui ont nui aux Noirs californiens au cours des décennies qui ont suivi l’abolition de l’esclavage.

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Austin sur Twitter : @sophieadanna

Sophie Austin, Associated Press