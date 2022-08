Le groupe de surveillance des espions du Canada examinera comment les agences interceptent les communications

Le comité de députés et de sénateurs qui supervise la communauté de la sécurité et du renseignement dit qu’il prévoit un examen de la façon dont ces agences interceptent les communications pendant les enquêtes.

L’examen par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement portera sur le cadre législatif, réglementaire, politique et financier de la surveillance des communications.

Il comprendra un aperçu de la façon dont le cryptage, utilisé pour protéger les appels et les messages, pose des défis aux agences de sécurité qui tentent d’intercepter les communications.

Le comité examinera également tout risque pour le droit à la vie privée des Canadiens qui pourrait découler de la modernisation du cadre juridique.

Les experts affirment que l’utilisation de logiciels espions intrusifs par la police ou les agences gouvernementales, qui permettent aux enquêteurs de pirater un téléphone portable, doit être étroitement contrôlée et que les lois sur la surveillance électronique doivent être mises à jour pour tenir compte de cette technologie en évolution.

Le député libéral David McGuinty, président du comité, affirme que le maintien de la capacité des organismes de sécurité, de police et de renseignement d’obtenir et d’utiliser légalement des communications interceptées tout en protégeant la vie privée et la sécurité numérique est essentiel pour protéger les Canadiens contre des menaces de plus en plus complexes.

«Le comité cherchera à s’assurer que les organisations examinées peuvent exposer clairement la totalité du problème auquel elles sont confrontées afin que nos recommandations bénéficient d’une compréhension complète des enjeux», a déclaré McGuinty jeudi dans un communiqué.

