Le groupe de supporters du PSG Collectif Ultras Paris va boycotter les matchs du club au milieu des troubles

Les fans « ultra » inconditionnels du Paris Saint-Germain prévoient de boycotter les matchs de l’équipe jusqu’à nouvel ordre au milieu des tensions croissantes avec la direction du club.

Le Collectif Ultras Paris a déclaré mercredi que le transfert concernait non seulement l’équipe masculine, mais également l’équipe féminine et l’équipe de handball.

« Les derniers événements et l’état de nos relations communes avec la direction nous portent à croire que c’est la meilleure et la seule solution susceptible de préserver un avenir commun », a déclaré le groupe de supporters purs et durs dans un communiqué à l’issue d’une rencontre infructueuse avec le club. fonctionnaires.

Le PSG, en quête d’un 11e titre de champion de France, a encore quatre matches à jouer cette saison dont deux au Parc des Princes. Il devance Lens, deuxième, de six points.

L’échec du club soutenu par le Qatar à remporter la Ligue des champions malgré l’investissement massif pour recruter les plus grandes stars du jeu a contribué à la détérioration des relations avec les ultras.

Certains supporters ont récemment manifesté devant la résidence de l’international brésilien Neymar à l’extérieur de Paris – une décision que l’entraîneur Christophe Galtier a condamnée comme « hors de contrôle et dangereuse ». Ils ont également évacué leur frustration sur Lionel Messi, dont le séjour à Paris est susceptible de se terminer , en se moquant du champion de la Coupe du monde.

Le Collectif Ultras Paris, qui est en grande partie responsable de l’ambiance animée au Parc des Princes, est en désaccord avec le président du club Nasser Al-Khelaifi, arguant qu’il refuse d’écouter leurs demandes. Par ailleurs, le groupe s’oppose à l’offre du PSG de racheter le Stade de France dans la banlieue de Saint-Denis pour ses matches à domicile.

