Le groupe de supporters de Liverpool réagit au rapport d’enquête sur la finale de la Ligue des champions

Un groupe de supporters de premier plan de Liverpool a appelé à des “excuses complètes du gouvernement français” après qu’une enquête du Sénat français a découvert que des défaillances organisationnelles étaient à l’origine du chaos qui a entouré la finale de la Ligue des champions.

Le coup d’envoi du match du 28 mai contre le Real Madrid a été retardé car les supporters ont eu du mal à franchir les goulots d’étranglement pour accéder au terrain et ont été repoussés par les gaz lacrymogènes tirés par la police française.

Le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin avait pointé du doigt les supporters de Liverpool, affirmant que jusqu’à 40 000 d’entre eux se sont rendus au stade sans billets ou avec de faux billets.

Cependant, une mission d’enquête dirigée par deux sénateurs a plutôt constaté que les problèmes étaient causés par une “chaîne de dysfonctionnements”, notamment un manque de préparation des autorités françaises et des dispositifs de sécurité mal exécutés.

Pour de nombreux fans de Liverpool, les scènes à Paris rappelaient la catastrophe de Hillsborough lorsque 97 fans ont été tués par un coup de foudre avant leur demi-finale de la FA Cup en 1989.

Le groupe de supporters de Liverpool, le Spirit of Shankly, a remercié le Sénat français pour ses conclusions, mais a déclaré qu’il continuerait de faire pression pour des excuses complètes du gouvernement et une enquête parlementaire.

Notre déclaration concernant le rapport du Sénat français sur le chaos au @Ligue des champions Final – merci à tous ceux qui ont soutenu la vérité et nous ont aidés à changer le faux récit et les mensonges éhontés en particulier @FansEurope @LiverpoolDSA @david_conn @_Dan_Austin https://t.co/0VFO322uAk — Esprit de Shankly (@spiritofshankly) 13 juillet 2022

“Il reste le problème des mensonges constamment répétés”, a déclaré Spirit of Shankly dans un communiqué.

“Nous voulons des excuses complètes du gouvernement français avec une rétractation complète des mensonges prétendus en son nom depuis le 28 mai 2022, et nous continuerons à faire pression pour y parvenir. Nous pensons également que seule une enquête parlementaire française complète, avec des témoins témoignant sous serment, apportera la vérité et la justice et nous continuerons à faire pression pour y parvenir », a ajouté le fan club.

Plus tôt cette semaine, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que des leçons devaient être tirées des événements en dehors du Stade de France pour les grandes finales à venir.

“Tout le monde doit le savoir, non pas parce que cela changera quoi que ce soit pour ce match, mais cela doit être changé pour les prochains matchs, les grands événements, où que ce soit, car les supporters doivent être protégés”, a déclaré l’entraîneur allemand.

