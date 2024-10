Le groupe de soutien aux survivants du suicide continue après la fermeture des hôpitaux

EAU CLAIRE — La fermeture du système de santé Hospital Sisters dans la vallée de Chippewa a entraîné non seulement une perte de soins médicaux, mais également des services gérés par les hôpitaux désormais fermés de la région. L’un d’eux était The Healing Place.

Le Healing Place, offert jusqu’à la fermeture de l’hôpital Sacré-Cœur d’Eau Claire, offrait plusieurs formes de soutien au deuil, dont une destinée à ceux qui ont enduré la perte d’un être cher par suicide.

Ces groupes de soutien ont connu une perturbation due au COVID, puis ont été fermés avec le retrait précoce du système hospitalier de la région de l’ouest du Wisconsin.

Aujourd’hui, les personnes qui ont reçu un tel soutien tentent de continuer à apporter leur soutien à un groupe qui, selon eux, en a besoin dans l’un de ses moments les plus sombres.

Steve Wagener est l’une de ces personnes. Au départ, Wagener ne savait pas vers qui se tourner lorsque son fils, Nick, s’est suicidé en 2018. Il a trouvé le groupe de soutien au deuil par suicide sur Google, et y a suivi une thérapie pour essayer de faire face à la perte de son fils.

«Je suis même allé voir quelques thérapeutes différents, et ce qu’ils me disaient après avoir raconté mon histoire et après les avoir rencontrés pendant quelques (séances), c’est qu’ils pensaient que je devrais continuer à fréquenter le groupe parce qu’ils pensaient que c’était utile », a déclaré Wagener. « C’est pourquoi je l’ai fait et j’ai trouvé cela très utile. »

Laurie Royce a connu une perte similaire.

«En 2014, j’ai perdu mon fils Michael, âgé de 19 ans, par suicide», a déclaré Royce. « À ce moment-là, j’ai commencé à fréquenter The Healing Place, et j’allais dans un groupe destiné aux parents qui ont perdu un enfant – de tout âge et pour toute raison », a déclaré Royce. « Le Healing Place comptait plusieurs groupes de soutien, mais c’était le groupe auquel je participais. »

The Healing Place et ceux qui y reçoivent des soins ont connu le choc soudain avec le COVID en 2020, Royce et Wagener déclarant que les participants recevaient des messages contradictoires quant au moment – ​​ou à la manière – dont ils pourraient avoir des séances au Healing Place.

« C’était comme s’ils l’avaient fermé puis oublié. Et cet été 2020, nous nous rencontrions encore », a déclaré Royce. «Je faisais encore (le groupe de soutien) et nous nous réunissions dans les parkings. Nous nous réunissions chez les gens.

Dans des cas comme le COVID ou même maintenant après les fermetures, Royce a déclaré que les groupes de soutien comme celui-ci ne conviennent pas aux lieux de réunion en ligne comme Zoom.

« Le problème, c’est que lorsque l’on fait face à un traumatisme grave et à une perte, il y a quelque chose à ressentir dans le fait d’être physiquement dans la même pièce que les autres. J’ai vu arriver des étrangers qui venaient juste de subir cette perte traumatisante, et je vois qu’ils ne se connaissent pas. Et l’un d’eux en parle, et ils s’effondrent et sanglotent, et cet étranger à côté d’eux leur tend la main et les réconforte », a-t-elle déclaré.

Wagener et Royce ont tous deux reçu des séances de formation via le système HSHS pour faciliter le passage à The Healing Place, mais avec les incertitudes liées au COVID et, plus tard, avec les fermetures du HSHS, ils ont tous deux déclaré qu’ils étaient autant dans le noir que tous les autres travailleurs de l’hôpital. en termes de ce que cela signifiait pour les groupes de soutien opérant par l’intermédiaire de The Healing Place.

« Ce que nous entendions constamment, c’est qu’ils étaient encore en train de s’organiser avant d’entendre parler de leur départ », a déclaré Wagener. « Puis, quand nous avons appris qu’ils allaient partir, on nous a dit que nous étions bons jusqu’à fin mars ; que nous n’avions pas à nous soucier de trouver un autre endroit.

Je me souviens juste qu’ils disaient : « D’ici la fin mars, vous devrez trouver votre propre place et vos propres moyens. »

Wagener et Royce, ainsi que Melissa Ives, ancienne employée du HSHS (décrite comme un « super-héros » par Wagener pour ses efforts), se sont efforcés de continuer à diriger le groupe de soutien au suicide, même si cela n’a pas été facile. Cela a nécessité beaucoup de choses, notamment la recherche d’un nouveau lieu. À l’heure actuelle, le groupe utilise le sous-sol de la clinique gratuite Chippewa Valley d’Eau Claire, à Eau Claire.

Récemment, il a été annoncé que près de 5 millions de dollars avaient été versés par le système HSHS à la Fondation Eau Claire, et une récente enquête sur le deuil a été annoncée pour discuter de la destination de ces fonds – initialement destinés à The Healing Place –. Wagener a exprimé à la fois espoir et inquiétude puisque les résultats de l’enquête n’étaient pas attendus avant mai 2025.

« Si nous devons attendre que tout ce processus soit mené à bien, de nombreuses personnes souffriront entre-temps », a-t-il déclaré. « Cela fait déjà six mois que nous n’avons absolument aucun soutien. »

Les inquiétudes de Wagener sont que de nombreuses personnes ignorent que le groupe de soutien existe toujours, et sa crainte était que les gens ne sachent pas vers qui se tourner en cas de suicide d’un être cher. Il a également souligné plusieurs études montrant une probabilité statistique beaucoup plus élevée que les personnes endeuillées par le suicide d’un proche envisagent elles-mêmes de se suicider.

Royce a déclaré qu’il était impossible de surestimer la valeur du fait qu’une personne trouve l’aide dont elle a besoin aux moments où elle est la plus vulnérable. Elle a ajouté qu’il était également inestimable de côtoyer des personnes qui ont vécu la même situation.

« Pour moi, (le groupe de soutien) a été une bouée de sauvetage, surtout les premières années, car la chose la plus importante qu’il a fait pour moi, c’est de me sortir de la tête », a déclaré Royce. « Lorsque vous êtes là-bas et que vous parlez à d’autres personnes, vous ressentez cette empathie pour eux. Ils vous soutiennent. Vous les soutenez. Vous avez cette pensée : « Je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul à vivre ça. Je peux le faire. Nous pouvons le faire ensemble. Et c’est le genre de soutien que vous recevez à un moment où les gens sont vraiment les plus vulnérables et où ils en ont besoin.