Le groupe de soutien au deuil se réunira les 14 et 28 février à la bibliothèque DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La bibliothèque publique de DeKalb organisera deux réunions de groupe de soutien au deuil le mardi et le 28 février pour ceux qui vivent un deuil et une perte afin de recevoir un soutien dans un cadre sûr et confidentiel, selon un communiqué de presse.

La bibliothèque, 309 Oak St., DeKalb, accueillera les réunions de 13 h à 14 h 30 les deux jours dans la salle de réunion de la famille Bilder au niveau inférieur de la bibliothèque.

Le groupe de soutien est gratuit et destiné aux adultes.

Les clients peuvent se joindre à d’autres personnes en deuil et à la perte pour recevoir un soutien dans un cadre sûr et confidentiel. Les participants peuvent partager leurs expériences de deuil, en savoir plus sur le deuil et recevoir un aperçu du processus de deuil de la part de leurs pairs et de l’animateur du groupe. Le groupe sera animé par la coordonnatrice du deuil de ProMedica Hospice, Marianna Galligani, MS. Aucune inscription n’est requise pour y assister.

Le groupe de soutien ne remplace pas les autres services de santé mentale. Si vous avez besoin de conseils individuels ou d’autres services de santé mentale, appelez le 815-397-3691 ou le 211. Si vous rencontrez une crise de santé mentale ou avez besoin d’une attention immédiate pour un besoin de santé mentale ne mettant pas votre vie en danger, appelez le 988. Si vous ou quelqu’un vous savez qu’il est en danger immédiat, composez le 911.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à samanthah@dkpl.org ou appelez le 815-756-9568, ext. 1701.