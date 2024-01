Le groupe de Salt Lake City demande officiellement à la LNH d’entamer un processus d’expansion

Smith Entertainment Group, la société mère des Utah Jazz de la NBA, a officiellement demandé à la Ligue nationale de hockey d’entamer un processus d’expansion dans le but d’amener une équipe de la LNH en Utah.

SEG a déclaré à la Ligue qu’elle pourrait accueillir une franchise de la LNH à Salt Lake City dès la saison prochaine, en utilisant le Delta Center, domicile du Jazz, comme arène provisoire.

SEG a indiqué dans son communiqué de presse que Ryan Smith, président du Smith Entertainment Group et gouverneur de l’Utah Jazz, et Ashley Smith étaient en discussion avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman, depuis 2002.

La LNH a publié la déclaration suivante suite à la demande de SEG :

“La LNH apprécie l’intérêt exprimé par Smith Entertainment Group à amener le hockey de la LNH en Utah. Au cours des conversations au cours des deux dernières années, nous avons été impressionnés par l’engagement de Ryan et Ashley Smith envers leur communauté ainsi que par leur passion et leur vision pour l’Utah. non seulement en tant que marché du hockey, mais aussi en tant que destination sportive et de divertissement de premier plan. L’Utah est un marché prometteur et nous sommes impatients de poursuivre nos discussions.

Le sous-commissaire de la LNH, Bill Daly, a confirmé le 3 juin lors de la finale de la Coupe Stanley que la Ligue était en contact avec Ryan Smith et qu’il avait exprimé son intérêt à amener une équipe de la LNH à Salt Lake City.

“SEG envisage un avenir proche dans lequel la LNH prospérera dans l’Utah, et nous sommes concentrés à 100 pour cent sur la réalisation de cet objectif le plus rapidement possible”, a déclaré Smith dans un communiqué publié par SEG. “Nous sommes passionnés par le sport et le divertissement dans l’État et nous nous engageons à offrir des expériences sportives et de divertissement haut de gamme aux habitants de l’Utah et aux visiteurs du monde entier. Nous sommes prêts à accueillir la LNH et sommes convaincus que le temps et l’attention consacrés par toutes les parties apportera de façon permanente à notre communauté l’une des ligues les plus excitantes et les plus dynamiques au monde. »

SEG a déclaré qu’une équipe de la LNH peut commencer à jouer immédiatement au Delta Center ou commencer à jouer après l’achèvement d’une nouvelle arène qui sera construite dans la région de Salt Lake City.

Salt Lake City a une candidature en cours pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2034. Il a accueilli les Jeux olympiques de 2002, les deuxièmes auxquels la LNH a envoyé des joueurs.

Delta Center a accueilli cinq matchs préparatoires de la LNH.

“L’Utah a une longue histoire avec le hockey, l’économie la plus forte du pays, une base de fans passionnés de sport et la population la plus jeune et la plus active”, a déclaré le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, dans le communiqué de presse du SEG. “Ces facteurs rendent l’Utah mûr pour l’expansion de notre communauté sportive et de divertissement. Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par l’opportunité d’accueillir la LNH. Avec la candidature olympique en cours, notre réputation de longue date en tant que l’une des plus grandes capitales des sports d’hiver dans le monde, et grâce au leadership éprouvé de Ryan, Ashley Smith et SEG dans notre communauté, je suis extrêmement optimiste quant à l’avenir de l’Utah.

Salt Lake City a déjà accueilli des équipes de hockey professionnelles de la Ligue internationale de hockey. Les Grizzlies de l’Utah sont la filiale ECHL de l’Avalanche du Colorado.

SEG est propriétaire du Jazz and Delta Center depuis décembre 2020. Elle est également la société mère du Real Salt Lake (Major League Soccer) et des Utah Royals (National Women’s Soccer League).

“Tous les regards sont tournés vers l’Utah en raison de l’évolution récente et rapide de notre paysage sportif, en particulier avec le retour des Royals de l’Utah ce printemps et la candidature olympique de Salt Lake City en cours”, a déclaré Ryan Smith. “Il y a tellement d’élan au niveau des États autour du sport et des infrastructures sportives mondiales. Même si le Delta Center est prêt à servir de solution provisoire pour une équipe de la LNH, l’Utah aura besoin d’une nouvelle arène conçue pour le hockey professionnel et olympique.”