Le groupe de rock emblématique Jane’s Addiction déclenche une bagarre lors d’un concert de retrouvailles

Le leader du groupe Jane’s Addiction, Perry Farrell, a attaqué le guitariste Dave Navarro lors d’une étrange explosion sur scène qui a vu les membres de l’équipe le traîner hors de la scène et mettre fin brusquement au concert du groupe à Boston vendredi soir.

Farrell semblait agité et a ensuite dit à la foule au Leader Bank Pavilion « allez vous faire foutre » avant de marcher vers Navarro et de lui lancer des coups de coude.

Navarro semblait vraiment confus par ce qui se passait, il leva la main et revint calmement en arrière tandis que Farrell s’approchait de lui.

Farrell a dû être maîtrisé par les membres de l’équipe et le bassiste Eric Avery alors qu’il continuait à lancer des coups de poing.

Après que les lumières se soient éteintes et que Farrell ait été emmené hors de la scène, Navarro, Avery et le batteur Stephen Perkins sont revenus sur scène et se sont embrassés, ont salué la foule et ont fait des signes de paix.

Le photographe Brian MacKenzie, qui prenait des photos du concert de retrouvailles, a posté sur X que Farrell « avait eu une énorme bouteille de vin avec lui toute la soirée » et que les spectateurs ont d’abord pensé que la confrontation était un peu entre les membres du groupe.

Jane’s Addiction est au milieu d’une tournée de retrouvailles, sa première depuis 15 ans, et devait jouer à l’amphithéâtre Hartford HealthCare à Bridgeport, dans le Connecticut, dimanche.

Aucun membre du groupe n’a commenté l’incident ni n’a précisé si la tournée allait se poursuivre.

Cependant, Etty Lau Farrell, mariée à Perry Farrell depuis 2002, s’est rendue sur Instagram pour expliquer ce qui s’était passé.

« La frustration de Perry s’était accrue, soir après soir, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était couverte par le groupe. Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs », a-t-elle déclaré. « Mais lorsque le public au premier rang a commencé à se plaindre et à l’insulter en disant que le groupe avait prévu de jouer trop fort et qu’ils ne l’entendaient pas, Perry a perdu la tête. »

Etty Lau a également affirmé qu’une fois les lumières tamisées, son collègue Eric Avery « a mis Perry dans une prise de tête et l’a frappé à l’estomac trois fois » avant de « se diriger vers l’avant de la scène pour s’excuser auprès du public pour la fin prématurée du spectacle ».

Perry Farrell a déclaré à la Le New York Post en septembre 2022, il a déclaré qu’il avait raté sa performance avec Navarro, qui luttait contre un long Covid.

« J’aimerais avoir mon cher guitariste à mes côtés », a-t-il déclaré. « Comment faire pour trouver un guitariste capable de remplacer Dave Navarro ? »

Jane’s Addiction s’est formé en 1985 et a été l’un des premiers groupes du mouvement rock alternatif du début des années 1990 à connaître un succès grand public, remportant cinq nominations aux Grammy Awards.