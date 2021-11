Le groupe de réflexion des anciens de Trump s’associe au groupe d’argent noir America First Works

Un groupe d’argent noir qui a autrefois promu les politiques de l’ancien président Donald Trump s’associe à un groupe de réflexion dirigé en partie par d’anciens membres clés de son administration, dont Larry Kudlow et Linda McMahon.

America First Works a été lancé après la victoire de Trump en 2016 et était auparavant connu sous le nom de America First Policies. Il a été réformé et a changé de nom après que Trump a perdu sa candidature à la réélection.

Maintenant, le groupe travaille directement avec une autre organisation à but non lucratif nouvellement formée, le think tank America First Policy Institute, selon Ashley Hayek, un vétéran de la campagne Trump qui a un rôle de leadership chez America First Works et est également responsable de l’engagement du groupe de réflexion.

Parmi les autres dirigeants du groupe de réflexion AFPI, citons :

La PDG Brooke Rollins, qui était autrefois directrice de la politique intérieure à la Maison Blanche de Trump

Le président du conseil d’administration McMahon, un ancien PDG de World Wrestling Entertainment qui a été à la tête de la Small Business Administration de Trump

Le vice-président du conseil d’administration Kudlow, qui était directeur du Conseil économique national sous Trump

Ni America First Works ni America First Policy Institute ne sont tenus par la loi de divulguer publiquement leurs donateurs. America First Works a donné de l’argent à un groupe qui prétendait avoir aidé à rédiger la loi électorale de la Géorgie et à une autre organisation qui fait pression pour amender la Constitution afin d’imposer davantage de limites aux pouvoirs du gouvernement fédéral.

La collaboration des groupes intervient alors que Trump envisage de se présenter à nouveau à la Maison Blanche en 2024. Ils pourraient fournir une autre plate-forme à Trump et à ses alliés pour garder son programme « America First » sous les projecteurs. Les membres du groupe de réflexion ont progressé dans la promotion publique de ces politiques pro-Trump par le biais d’éditoriaux, d’interviews et de vidéos préenregistrées.

Bien qu’il ne soit pas clair de combien d’argent AFPI dispose, Axios a signalé qu’il a un budget de première année de 20 millions de dollars. Il a été lancé plus tôt cette année. America First Works a terminé 2020 avec un peu plus de 7 millions de dollars d’actifs, selon leur déclaration fiscale annuelle de 990.

America First Works est une organisation à but non lucratif 501(c)(4), qui, selon la loi, peut s’engager dans une politique partisane, tandis qu’America First Policy Institute est une organisation à but non lucratif 501(c)(3), qui, selon la loi, devrait être non partisane. Le groupe affirme sur son site Internet qu’il est non partisan malgré son alignement sur l’ancien président.

Hayek a déclaré à CNBC qu’America First Works a été créée « en tant que nouvelle organisation pour travailler en étroite collaboration avec l’AFPI » et en tant que « extension de l’AFPI, elle est entièrement axée sur l’avancement des politiques à tous les niveaux de gouvernement, notamment pour promouvoir les opportunités économiques, le choix de l’école, des soins de santé abordables, la réforme des familles d’accueil, l’intégrité des élections et la réforme de la justice pénale. »