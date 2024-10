Le groupe de réflexion à trois têtes de Winnipeg derrière la nouvelle comédie politique scandaleuse de Cate Blanchett

Ouvrez cette photo dans la galerie : De gauche à droite, le cinéaste canadien Guy Maddin, l’actrice australienne Cate Blanchett, le cinéaste canadien Galen Johnson et Evan Johnson assistent à la première nord-américaine de Rumors au théâtre Royal Alexandra lors du Festival international du film de Toronto, le 7 septembre.VALERIE MACON/AFP/Getty Images

La nouvelle comédie canadienne poliment sauvage et surréaliste Rumeurs n’hésite pas à cacher ses métaphores à la vue de tous. Se déroulant lors d’un sommet du G7 organisé dans le village allemand boisé de Dankerode, le film se débarrasse rapidement de ses pièges bureaucratiques soigneusement chorégraphiés pour plonger une poignée de dirigeants mondiaux dans un cauchemar éveillé. Il y a des zombies des tourbières en train de se masturber, un traqueur de pédophile alimenté par l’IA et, plus important encore, l’apparition soudaine d’un cerveau palpitant assez gros pour écraser une Volkswagen.

Dans une scène charnière – bien que décrivant n’importe quelle séquence Rumeurs car quelque chose de presque vital est de mal comprendre fondamentalement sa composition lâche et farfelue – la chancelière allemande Hilda (Cate Blanchett, en mode Angela Merkel) tombe sur le cerveau surdimensionné, se rapprochant de lui comme si elle y était contrainte par un ordre tacite. Ce qui est à peu près la meilleure allégorie possible pour le groupe de cerveaux à trois têtes qui supervise réellement Rumeurs: les coréalisateurs Guy Maddin, Evan Johnson et son frère Galen Johnson, collaborateurs de longue date qui se trouvent également être les rois de la scène cinématographique (de plus en plus croissante) de Winnipeg.

« En tant qu’acteur, vous posez différentes questions aux réalisateurs », se souvient Blanchett dans une interview. « Certaines sont techniques, d’autres nécessitent des orientations spécifiques, et puis il y a les questions du philosophe qui nécessitent une longueur et un cadre de réponse différents. Sur ce film, c’était un peu : comment tout ça va se passer ? Mais le processus créatif était tellement enchevêtré et cohérent tout au long. Il y avait un sentiment de vision partagée.

Rumeursque les cinéastes décrivent comme (une respiration profonde) une « comédie dramatique prudente avec un techno-thriller érotico-ministériel et un Götterdämmerung provisoire », a été tourné au cours de plusieurs semaines froides dans une forêt hongroise. Ce qui semble aussi éloigné que possible de la chambre d’hôtel extravagante et confortable qu’occupaient Blanchett et ses réalisateurs lorsqu’ils étaient en ville pour la première nord-américaine du documentaire au Festival international du film de Toronto.

« Il y avait une certaine quantité de Cate qui nous calmait sur le plateau – des nuits sombres impliquant des choses ennuyeuses comme le financement de la production où elle nous remontait le moral après avoir été dans les décharges », se souvient Evan.

« C’était plutôt comme s’il n’y avait plus de bâtonnets de fromage dans les services artisanaux hongrois », intervient Blanchett.

« Nous avons pardonné toutes nos erreurs. Ou du moins, je me pardonne », ajoute Maddin.

«Nous étions très conscients que cela pouvait être frustrant pour les acteurs», glisse Galen.

Le quatuor rebondit les uns sur les autres avec le genre d’énergie facile et nonchalamment caustique qui ne peut être forgée que par des artistes ayant accompli le travail difficile et sale du cinéma indépendant. Il y a des taquineries bon enfant – une pique sur la nécessité de repasser les vêtements pour les interviews qui tourne en boucle – et de douces contradictions, chaque membre de l’équipe étant impatient de finir les phrases de l’autre. Ou simplement mettre le dernier mot.

« J’ai aimé le fait que le cerveau crie : « Je suis une métaphore ! Mais ce n’est pas le cas », ajoute Maddin, qui ne note pas – mais devrait peut-être – que Rumeurs n’est pas son premier rodéo sur le cortex humain, compte tenu de son film expérimental de 2006 Marque sur le cerveau ! « Quand nous tournons un film à petit budget, nous portons tous les trois toutes les casquettes : directeur de la photographie, scénariste, concepteur sonore, correcteur de couleurs. Mais ici, les acteurs avaient bien plus d’expérience que nous, alors ils s’entraident et nous restons en retrait et regardons.

« Nous répartissons le travail dans une grande partie de la pré-production, puis tout se rassemble pendant le tournage », précise Galen. « Parce que vous ne voulez pas donner des directions différentes aux acteurs. »

Cependant Rumeurs reconstitué, le résultat est une fantaisie comique assurément hilarante qui est aussi – des zombies qui se plaisent et tout – l’œuvre la plus accessible de Maddin depuis son drame comique de 2003. La musique la plus triste du mondesinon son effort le plus grand public de tous les temps. Le film possède certainement le casting le plus puissant de la carrière du cinéaste. Aux côtés de Blanchett, le casting international comprend Alicia Vikander (dans le rôle du secrétaire général de la Commission européenne), Charles Dance (dans le rôle du président américain à l’accent bizarrement britannique), Denis Ménochet (le président de la France) et Roy Dupuis (dans son rôle de propre version québécoise brûlante de Justin Trudeau, avec un chignon).

« Nous avons passé quelques semaines dans une forêt avec des stars de cinéma. Il y a certainement des emplois pires », se souvient Galen.

« Je veux savoir de Cate si cela la dérange de rester souvent assise et d’attendre en tant qu’acteur », dit Evan. « Nous étions, nous aussi, sur une production de cette envergure. »

« Nous restions souvent assis en silence dans le noir, puis invariablement Roy disait : « Est-ce que quelqu’un veut une tasse de café ? » », dit Blanchett, adoptant le ténor grave et séduisant de Dupuis. « Ce fut une longue et étrange aventure. Au bout d’un moment, nous ne savions plus si nous étions là pendant trois minutes ou trois semaines.

Faire le tour du festival avec Rumeurs – l’étape du TIFF de la troupe intervient quelques mois après la première du film à Cannes au printemps dernier – n’est pas sans rappeler l’orchestration d’un mini sommet du G7 à part entière. Les dialogues se chevauchent, les plannings sont soigneusement orchestrés et les caméras tournent toujours.

« J’ai regardé beaucoup de cassettes du G7 pour me préparer, et c’est l’un des mauvais théâtres les plus maladroits », dit Blanchett en riant.

« Ce qui me paraît si étrange, c’est la nature maladroite du langage corporel de chacun. C’est comme s’ils avaient oublié comment parler. Il y a un cliché selon lequel quand tu vas à l’école d’art dramatique, tu marches comme ça », dit-elle, mimant une démarche normale, avant de passer à une foulée robotique, « et tu sors comme ça. »

«J’ai adoré regarder Boris Johnson faire le Frankenstein», dit Maddin.

«Je pourrais m’y connecter à un certain niveau, même si ce que je fais dans la vie est stupide et sans conséquence, et qu’ils parlent du changement climatique», dit Blanchett.

En fin de compte, cependant, Blanchett s’est éloignée – sous une forme ou une autre – de Rumeurs avec un air de déception.

« J’ai signé seulement parce que je pensais que nous allions aller à Winnipeg ! » dit-elle. « Je n’ai pas encore été invité. »

« Oh, eh bien », répond Maddin. « La prochaine fois. »

Rumeurs ouvre dans certains cinémas le 18 octobre.