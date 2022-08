Le groupe de police de Mumbai joue “Mach Gaya Shor” ; La vidéo devient virale

Les médias sociaux de la police de Mumbai sont célèbres pour leurs réponses pleines d’esprit et leur approche humoristique de la sensibilisation. Dans l’un de ses derniers messages, le département a souligné que ses officiers sont non seulement bons dans leur travail, mais peuvent également donner du fil à retordre aux meilleurs groupes du pays. Dans une vidéo partagée sur Twitter et YouTube, on peut voir leur groupe de policiers, Khakhi Studio, jouer “Mach Gaya Shor” d’Amitabh Bachchan à l’occasion de Janamashtmi. “#KhakiStudio Inarrêtable ! Un ‘Mach Gaya Shor’ impromptu de @SrBachchan sur #KrishnaJanmashtami2022 célébrant au Mumbai Police Khaki Studio. #MumbaiPoliceBand #Gokulashtami », lit-on dans la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir les officiers jouer le thème emblématique avec plusieurs instruments tels que la clarinette, la trompette, le saxophone et le trombone. Réagissant à la vidéo, les utilisateurs de Twitter ont félicité les officiers pour leur performance. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 1 000 likes. “Superbement fait”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Woow yaar soo sweet love this flûte.”

Pendant ce temps, plus tôt, Khaki Studio a joué le “James Bond Theme” de Monty Norman. Le compte Twitter officiel de la police de Mumbai a écrit dans la légende : « Band, Mumbai Police’s Band ! Nous vous présentons ‘Khaki Studio’ – Un hommage au ‘James Bond Theme’ de Monty Norman. Thème, arrangé par le chef de police Zameer Shaikh.

À Holi cette année, Khaki Studio a interprété des chansons qui peuvent facilement être présentées comme les hymnes de Holi. Dans une vidéo mettant en vedette un groupe d’officiers du département de la police de Mumbai, des airs tapant du pied de Rang Barse et Hori Khele Raghuveera se dégagent de la myriade d’instruments joués à l’unisson par les policiers. La première chanson à figurer dans la vidéo est Hori Khele Raghuveera du drame de 2003, Baghban. Elle a été suivie par la chanson Holi la plus populaire, Rang Barse, du film de 1981, Silsila. Les deux films mettaient en vedette Amitabh Bachchan, et à juste titre, le Big B de B-town a été présenté dans la légende couplée à la vidéo. Dans la légende ornant la vidéo mélodieuse, la police de Mumbai a écrit: «Rang Barse… The Khaki Studio Way. Le festival des couleurs ne peut pas vraiment être complet sans un medley de “Geet” d’Amitabh Bachchan.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici