Le groupe de mercenaires Wagner va se concentrer sur l’Afrique, dit Prigozhin dans une nouvelle vidéo

RIGA, Lettonie – Dans sa première allocution vidéo depuis l’envoi de combattants mercenaires vers Moscou lors d’une mutinerie de courte durée en juin, le patron du groupe Wagner, Yevgeniy Prigozhin, a indiqué que son groupe d’armes à feu, autrefois une force de combat clé en Ukraine, se concentre maintenant ses opérations sur l’Afrique. Debout dans un endroit non identifié dans le désert, portant un bob camouflage et tenant un fusil, le dirigeant d’entreprise de 62 ans a déclaré que Wagner continuait « de travailler et cherchait de vrais bogatyrs » – des héros du folklore russe réputés pour leur force – pour faire progresser les objectifs de la Russie sur le continent.

« La température est de plus de 50 degrés Celsius, tout ce que nous aimons », a déclaré Prigozhin, tandis que des hommes armés dans un camion attendaient au loin. « PMC Wagner mène une opération de reconnaissance, rendant la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre… Nous continuons à remplir les tâches que nous avons promis de réussir. »

La vidéo est apparue pour la première fois sur les chaînes Telegram affiliées à Wagner lundi, bien que l’on ne sache pas où ni quand elle a été filmée. Prigozhin a largement disparu des yeux du public après avoir dirigé la rébellion de courte durée, qui a vu ses combattants occuper brièvement un quartier général militaire dans le sud de la Russie et marcher sur la capitale, choquant le président Vladimir Poutine et les dirigeants militaires du pays. Dans le cadre d’un accord négocié avec Poutine par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Prigozhin a accepté d’annuler la mutinerie en échange de grâces et de la possibilité de déplacer ses combattants en Biélorussie.

Depuis lors, Prigozhin a été aperçu dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg assistant à un sommet Russie-Afrique, et dans une vidéo floue tournée dans une quasi-obscurité qui prétendait le montrer en train d’instruire ses troupes en Biélorussie sur la façon de se conduire sur leur nouvelle base en exil.

Le sort à long terme du groupe Wagner reste incertain. À la suite de la mutinerie, Poutine a reconnu pour la première fois que le groupe était financé par le gouvernement ; si Prigozhin a les moyens de le faire fonctionner sans le soutien de l’État est une question ouverte. La base de longue date de Wagner dans la région de Krasnodar en Russie est en train de fermer et de nombreux combattants sont licenciés.

La semaine dernière, des journalistes du projet biélorusse indépendant Hajun, qui suit l’activité militaire, ont estimé qu’il y avait 4 000 à 5 000 combattants wagnériens stationnés dans le pays, la plupart dans le village de Tsel, près d’une base militaire utilisée pour des séances d’entraînement avec des combattants biélorusses réguliers. les forces.

« La présence de mercenaires en Biélorussie est activement utilisée pour mener des provocations informatives et créer des tensions aux frontières avec les pays de l’OTAN », a déclaré Hajun. La Lituanie a fermé la semaine dernière deux de ses six points de contrôle frontaliers avec la Biélorussie, invoquant le risque pour la sécurité posé par Wagner. Loukachenko avait précédemment déclaré que Wagner préparait une attaque contre la Pologne depuis son territoire, mais a déclaré plus tard qu’il « plaisantait ».

Le contingent biélorusse de Wagner est probablement composé de combattants plus expérimentés, tandis que les condamnés sortis des prisons russes pour servir sur les lignes de front en Ukraine, souvent en échange de grâces présidentielles, ont été en grande partie renvoyés.

De nouvelles annonces publiées sur les chaînes liées à Wagner à côté de l’adresse de Prigozhin suggèrent que le groupe revient à sa stratégie de recrutement d’avant-guerre, cherchant à attirer des soldats expérimentés avec des antécédents vierges. Le groupe propose des contrats de six mois au Moyen-Orient et en Afrique avec des salaires mensuels allant de 1 600 à 2 600 dollars.

Prigozhin a déployé plusieurs milliers de combattants au Moyen-Orient et en Afrique ces dernières années pour soutenir des régimes autoritaires en échange de transactions lucratives sur les ressources naturelles. Les mercenaires de Wagner ont été accusés à plusieurs reprises de crimes de guerre, notamment en Libye et au Mali.

On pense qu’ils détiennent la plus grande influence en République centrafricaine, où ils assurent depuis 2018 la protection du gouvernement de Faustin-Archange Touadéra dans sa longue guerre contre les rebelles.

Après la mutinerie, qui a laissé les clients de Wagner en Afrique inquiets quant à la capacité du groupe à remplir leurs contrats, Moscou s’est empressé de rassurer ses alliés que les mercenaires resteraient en place.

À la mi-juillet, un groupe important de combattants wagnériens est arrivé à Bangui, la capitale centrafricaine, avant un référendum constitutionnel dans le cadre d’une rotation prévue, ont déclaré des responsables centrafricains. Les comptes de médias sociaux liés à Wagner ont également amplifié une annonce récente publiée par Russian House, un centre culturel en RCA dirigé par un associé de Prigozhin, qui dit qu’il recherche des « investisseurs russes ».

« Nous aiderons à supprimer tous les obstacles à l’investissement en Afrique centrale et deviendrons votre guide en RCA », lit-on dans l’annonce.

« Il semble que le groupe Wagner essaie de se relancer sur le continent, mais de loin », a déclaré All Eyes on Wagner, un groupe de recherche open source.

Prigozhin a également proposé ses services au Niger, saluant le récent coup d’État militaire comme un triomphe anticolonial dans un message audio publié sur Telegram.

« Ce qui s’est passé au Niger n’est rien d’autre que la lutte du peuple nigérien contre ses colonisateurs », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi [there is] amour pour PMC Wagner… comme un millier de soldats de Wagner peuvent établir l’ordre et détruire les terroristes, les empêchant de nuire à la population pacifique des États.

Alors que Prigozhin cherche de nouveaux clients, les retombées de sa rébellion continuent de se répercuter à Moscou. Mardi, plusieurs médias russes ont rapporté que Sergei Surovikin, autrefois un général très apprécié à qui l’on attribue la rationalisation des opérations russes en Ukraine, a été limogé de son poste de commandant de l’armée de l’air et muté à un autre poste au ministère de la Défense.

Surovikin, connu pour ses liens avec Prigozhin, n’a pas été revu depuis la mutinerie, déclenchant des rumeurs d’une purge dans les rangs militaires russes. Ni le Kremlin ni le ministère de la Défense n’ont commenté l’endroit où il se trouve ni confirmé sa nouvelle position.