• La campagne marquante des 50 ans a culminé avec Esprit de Vie® gala en l’honneur de Cohen, responsable mondial de la musique chez YouTube et Google

• L’événement à guichets fermés, à guichets fermés, comprenait une performance spéciale de LL Cool J et DJ Jazzy Jeff, ainsi qu’un « DJ Cassidy’s Pass The Mic Live ! » segment avec Public Enemy, Kurtis Blow, Dru Hill, EPMD, Ja Rule, Redman, Slick Rick, Swizz Beatz et bien d’autres

LOS ANGELES — City of Hope®, l’une des plus grandes organisations de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis, a honoré Lyor Cohen, responsable mondial de la musique chez YouTube et Google, ce soir lors de l’Esprit de vie de son groupe de collecte de fonds pour l’industrie de la musique, du cinéma et du divertissement (MFEI). ®Gala. L’événement annuel comprenait une performance spéciale de LL Cool J. et DJ Jazzy Jeff, ainsi qu’un « DJ Cassidy’s Pass The Mic Live ! » segment avec – par ordre d’apparition – Slick Rick, Kurtis Blow, Big Daddy Kane, MC Serch, Nice ‘N Smooth, EPMD, Redman, Onyx, Warren G, Domino, Musiq Soulchild, Dru Hill, Ja Rule, TI, Swizz Beatz et Public Enemy.

La campagne Spirit of Life de cette année a culminé lors du gala à guichets fermés organisé au Pacific Design Center de Los Angeles. Dirigé par Cohen, le MFEI a collecté plus de 4,3 millions de dollars au profit des efforts de City of Hope visant à relever les défis auxquels les populations mal desservies sont confrontées pour accéder à des soins de qualité contre le cancer. Les dollars recueillis constituent une réalisation importante au cours d’une année charnière alors que City of Hope célèbre 50 ans de partenariat philanthropique avec MFEI. Au cours de ce demi-siècle, le groupe a collecté plus de 150 millions de dollars pour transformer l’avenir des soins contre le cancer grâce à des soins aux patients de la meilleure qualité, une recherche innovante et une éducation vitale axée sur l’élimination du cancer et du diabète.

“Alors que nous visons à combler l’écart en matière de soins et à éliminer les inégalités entre l’innovation en cours dans les meilleurs centres de cancérologie et les personnes qui peuvent accéder à ces avancées médicales, la collaboration contribue à rendre cela possible”, a déclaré Robert Stone, PDG de City of Hope, Helen and Morgan. Président distingué du président-directeur général de Chu.

« C’est incroyable de voir autant de membres de la communauté musicale réunis en un seul endroit dans le seul but de lutter contre le cancer pour tous », a déclaré Kristin Bertell, directrice de la philanthropie à City of Hope. “L’héritage de la philanthropie et le partenariat avec les industries de la musique et du divertissement ont aidé City of Hope à faire de grands progrès pour élargir l’accès aux meilleurs soins contre le cancer, et nous en sommes très reconnaissants.”

Une courte vidéo a ouvert le programme, transportant les invités dans le temps, commémorant 50 ans d’espoir et de musique et reconnaissant les lauréats des galas Spirit of Life du passé.

Evan Lambergprésident du conseil d’administration du MFEI et président d’Universal Music Publishing Group, a ensuite accueilli plus de 900 invités, dont des artistes. Jay-Z, Diddy, Ludacris, Master P, Gunna, Jermaine Dupri, Darryl « DMC » McDanielsanciens lauréats de l’Esprit de Vie Sir Lucian Grainge, Monte et Avery Lipman, Jon Platt, Sylvia Rhoneet les dirigeants de l’industrie musicale Julie Greenwald, Craig Kallman, Robert Kyncl, Coach K, Pierre « P » Thomas, Jody Gerson, Tom Corson, Aaron Bay-Schuck, Tunji Balogun et beaucoup plus.

“Le cancer ne prend pas de pause, pas plus que City of Hope et son groupe de l’industrie de la musique, du cinéma et du divertissement”, a déclaré Lamberg. « Lyor Cohen et son équipe ont fait un travail phénoménal lors de l’événement Spirit of Life de cette année, et nous leur en sommes très reconnaissants. Il a dirigé la charge et la mission visant à faire avancer l’initiative de City of Hope lorsqu’il s’agit de combler l’écart pour tous les groupes mal desservis touchés par les inégalités en matière de soins de santé, ainsi que de poursuivre notre bataille de première ligne contre le cancer.

Fondée il y a plus d’un siècle pour servir les personnes ayant des difficultés à accéder à des soins médicaux efficaces et de haute qualité, City of Hope a une vision stratégique visant à élargir l’accès à des soins optimaux contre le cancer, à repousser les limites du développement de la prochaine génération de découvertes sur le cancer, le traitement et la science, et intensifier les efforts pour traduire rapidement la recherche et les découvertes dans le cadre des soins cliniques. Son système national de prestataires et d’entités de recherche dessert désormais environ 131 000 patients chaque année à travers un réseau de sites en Californie, en Arizona, en Illinois et en Géorgie.

Après des remarques de célébration pour l’industrie et Cohen, Stone a présenté John Carpten, Ph.D., directeur du centre de lutte contre le cancer complet désigné par l’Institut national du cancer de City of Hope, directeur du Beckman Research Institute de City of Hope, directeur scientifique et de l’Irell & Président distingué du directeur du Manella Cancer Center.

« Trop de personnes souffrent inutilement en raison du manque d’accès aux dernières innovations médicales et des obstacles systémiques qui les empêchent d’obtenir les meilleurs soins contre le cancer », a déclaré Carpten. « À City of Hope, nous travaillons à mettre en œuvre des solutions qui augmentent la probabilité que chaque personne vivant avec le cancer, quelle que soit sa race ou sa région, puisse bénéficier des meilleurs soins. »

S’ensuit une série d’histoires vraies et puissantes racontées par des patients de City of Hope et des membres de leurs familles qui ont affronté le cancer de plein fouet.

« Il n’y a rien de plus précieux que le temps », a déclaré Sean Frankenheimer, fondateur de The Difference Entertainment et coprésident de City of Hope’s Future Hope. « Peu de gens comprennent cela mieux que quelqu’un dont le pronostic est sombre. City of Hope propose des traitements innovants contre le cancer et des soins empreints de compassion qui se traduisent souvent par le plus beau cadeau de tous : le temps.

“Le problème avec le cancer, c’est qu’il ne respecte pas la chronologie”, a déclaré Katie Robinson, responsable du marketing chez Elektra Entertainment et survivante du lymphome de Hodgkin. « Je me suis demandé : « Comment vais-je être là pour ma fille de 3 ans ? Mais la peur a disparu pour moi dès que je suis entré dans la Cité de l’Espoir. De la hotline disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu’à l’agent de liaison avec les patients que je pouvais joindre à tout moment, je n’ai jamais été seul.

« Il est indéniable que mon accès aux dépistages du cancer et aux options de traitement m’a sauvé la vie, mais malheureusement, ce n’est pas la réalité pour beaucoup de personnes qui partagent mon parcours », a déclaré Jonathan Azu, fondateur et PDG de Culture Collective et membre du conseil d’administration du MFEI. “C’est précisément là que City of Hope entre en jeu, démontrant son engagement à réduire les disparités au sein de la communauté noire.”

Alors, Létitia Fryeconnu comme le plus grand « commissaire-priseur » d’Amérique, est monté sur scène pour inciter les invités à financer les efforts de City of Hope pour trouver des solutions en matière d’équité en matière de santé – afin que toute personne confrontée à un cancer ait la possibilité d’obtenir des soins de premier ordre – peu importe où elle vit ou quoi. ils ressemblent à.

Après une levée de pagaie réussie, la fête a commencé avec l’hôte de la soirée NOREqui a ensuite présenté une édition unique de « DJ Cassidy’s Pass The Mic Live ! », mettant en vedette des performances de plus d’une douzaine d’icônes du hip-hop et du R&B couvrant la carrière de Cohen, mentionnées précédemment.

Chuck D. a remis à Cohen le prix Spirit of Life de City of Hope, réaffirmant le rôle de l’icône dans l’essor du hip-hop. Cohen est un lauréat tout désigné à reconnaître cette année, alors que la communauté hip-hop atteint également son 50e anniversaire.

En acceptant le prix, Cohen a dit : « Merci, Chuck, et merci à tous mes artistes, sans eux, il n’y aurait pas de moi, ni beaucoup d’entre vous d’ailleurs. Nous sommes venus ici ce soir pour éradiquer le cancer, mais ne serait-il pas incroyable si nous pouvions également éradiquer la haine. Cohen a ensuite parlé avec passion des événements en Israël. Il a exprimé sa gratitude envers sa famille, pour toute une vie de collègues, dont Julie Greenwald, Craig Kallman, Kevin Liles et Ahmet Ertugon, ses collègues de YouTube, dont Susan Wojcicki, Neal Mohan et Mary Ellen Coe, pour la bonne musique et les grands artistes. . La gratitude de Cohen s’est étendue à City of Hope, ajoutant : « À City of Hope et à tous les médecins, infirmières et employés – mettons fin au cancer et, en chemin, rendons votre magie plus accessible aux personnes de couleur en investissant dans des moyens de les atteindre. . Nous POUVONS combler l’écart.

En tant que distinction la plus prestigieuse de City of Hope, le Spirit of Life Award est décerné aux leaders de l’industrie du monde entier qui se sont engagés de manière significative à améliorer la vie des autres grâce à l’avancement de la recherche et de l’innovation clinique et à la prestation de soins personnalisés et empreints de compassion. Les lauréats sont sélectionnés pour leurs contributions notables à la communauté dans laquelle ils vivent et à la profession dans laquelle ils travaillent.

Pour conclure le programme de la soirée, les invités ont été surpris par une performance spéciale de LL Cool J. et DJ Jazzy Jeff.

Enfant CapriDJ et artiste rap américain, a poursuivi la célébration avec un set d’after-party.

https://dam.gettyimages.com/assignments/city-of-hope-mfei-spirit-of-life-gala

À propos de Lyor Cohen

Lyor Cohen est un dirigeant de l’industrie musicale américaine qui a contribué à façonner l’évolution du secteur de la musique au cours de sa carrière et est actuellement responsable mondial de la musique chez YouTube et Google.

En tant que jeune de 21 ans vivant à New York et travaillant pour Rush Productions, Cohen a ressenti le pouvoir et l’attrait des arts et du mouvement culturel qui se construisaient autour du rap et de la musique hip-hop ; il s’agissait avant tout d’inclusivité et non d’exclusivité. De son mandat de road manager pour Run DMC et les Beastie Boys, au développement du prestige de Def Jam Recordings et à sa vente à Universal, en passant par la gestion d’Island, Mercury et Def Jam, qu’il a fusionnés pour créer le Island Def Jam Music Group, jusqu’à Devenu président-directeur général de Recorded Music pour Warner Music Group, puis co-fondateur de 300, la carrière de Cohen a été consacrée à défendre les artistes et les auteurs-compositeurs, à élever l’art et à prouver au monde que la musique nous rassemble plus qu’elle ne nous sépare. En cours de route, Cohen a été intimement impliqué…