Nous avons souvent vu des artistes internationaux chanter magnifiquement des chansons indiennes. Beaucoup sont arrivés sur Internet et les fans ne pouvaient s’empêcher de jaillir d’eux. Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo partagée par nul autre que le cinéaste Imtiaz Ali sur son Instagram. Dans la vidéo, le groupe de K-Pop MONT chante la chanson soul « Jab Harry Met Sejal » « Hawayein » chantée à l’origine par Arijit Singh.

Dans la vidéo, le trio, à savoir le leader Narachan, le rappeur Roda et le chanteur principal Bitsaeon, sont vus interpréter la chanson ensemble. Une page Instagram nommée The Musical Strings a partagé la vidéo et a écrit: « Ils ne parlent pas couramment l’hindi, mais ils l’ont réussi … Chanson: ‘Hawayein’. »

La chanson originale « Hawayein » est représentée par les acteurs principaux de « Jab Harry Met Sejal » Shah Rukh Khan et Anushka Sharma. Le film marque la première sortie des stars avec Imtiaz et sort en 2017.

Au moment où la chanson est sortie, elle est devenue un succès instantané. Parlant de la même chose, le directeur musical Pritam qui a composé le morceau a déclaré à IANS : « Quand nous avons sorti la chanson, je ne savais pas qu’elle deviendrait si énorme si rapidement. Avant même de le savoir, on m’a dit qu’elle avait traversé ces énormes chiffres. Je suis extrêmement heureux. Merci pour tout l’amour. «

Tandis que Sanujeet Bhujabal, le directeur marketing de Sony Music India a déclaré : « C’est un phénomène jamais vu auparavant et nous sommes ravis d’avoir pu le réaliser. Cette chanson était un blockbuster à l’arrivée et les belles paroles et la mélodie restent avec vous longtemps après que vous ayez fini d’écouter. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons pu accomplir. C’est un travail d’équipe. »