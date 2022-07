Le groupe de jeunes des églises du Maryland est coincé au milieu des manifestations au Panama

Lisa Shepard, de Jessup, a déclaré que 17 préadolescents et adolescents ainsi que plusieurs chaperons adultes jeunes et plus âgés étaient venus à Las Lajas, sur la côte sud-ouest près de la frontière costaricienne, le 7 juillet pour construire bénévolement une école dans les montagnes à proximité.

Lorsque le groupe de l’église adventiste du septième jour New Hope à Fulton et de l’église adventiste du septième jour Frederick est arrivé pour la première fois, ils ont heurté quelques barrages routiers qui ont retardé leur trajet de quelques heures, Shepard a envoyé un texto à un ami, mais “à l’époque, nous n’étions pas au courant de la gravité de la situation. »

Au cours de la semaine dernière, des milliers de Panaméens ont défilé dans la capitale et dans les villes du pays pour manifester leur colère face à la flambée des prix du carburant, a rapporté l’Associated Press. Les groupes indigènes de la région où les groupes religieux sont bloqués sont parmi les plus pauvres du pays, et ils ont rejoint les enseignants et les travailleurs protestataires de la puissante industrie de la construction du Panama alors que les troubles augmentaient par la suite. Les manifestants ont bloqué la route panaméricaine, a indiqué l’AP, et certains bus qui tentaient de franchir les barrages routiers ont été endommagés par les manifestants.