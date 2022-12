Le groupe de femmes DeKalb Chamber crée des cartes de vœux et des sacs-cadeaux pour la maison de retraite de la région et les résidents âgés – Shaw Local

DeKALB – Le groupe de femmes de la Chambre de commerce de DeKalb, Gather, a récemment organisé un événement « Gather Gives Back » en fabriquant des sacs-cadeaux et des cartes de vœux à distribuer aux résidents des maisons de retraite et des maisons de retraite de la région.

L’événement a eu lieu le 7 décembre au El Jimador Mexican Grill, 260 E. Lincoln Highway, DeKalb, selon un communiqué de presse.

Le groupe a créé plus de 500 cartes de vœux et 200 sacs-cadeaux avec des chaussettes pelucheuses et des cannes de bonbon pour les résidents du centre de retraite de la région de DeKalb – Oak Crest, Barb City Manor et les clients de la popote roulante du Voluntary Action Center.

Gather propose des abonnements annuels qui incluent des événements éducatifs et uniques réservés aux femmes. Toutes les femmes sont les bienvenues sans affiliation à une entreprise. Pour plus d’informations, visitez dekalb.org/gather ou visitez la page Facebook du groupe.

La chambre de commerce de DeKalb fournit aux entreprises de la grande région de DeKalb des ressources, des moyens pour les entreprises de se connecter entre elles et avec la communauté, et défend les besoins des entreprises.

Pour plus d’informations, visitez dekalb.org.