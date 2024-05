Le groupe de droite au Parlement européen exclut l’AfD – DW – 23/05/2024

L’alliance des partis populistes de droite au Parlement européen, appelée Identité et Démocratie (ID), a retiré jeudi le Alternative pour l’Allemagne (AfD) parti de ses rangs.

« Le Bureau du Groupe Identité et Démocratie au Parlement européen a décidé aujourd’hui d’exclure la délégation allemande, l’AfD, avec effet immédiat », indique-t-il dans un communiqué.

Cette évolution fait suite à deux scandales survenus ce mois-ci autour du principal candidat de l’AfD à la présidence. les élections du mois prochain au Parlement européenMaximilien Krah.

D’abord, il a suspendu un cadre supérieur, alors qu’il était accusé d’espionnage au profit de la Chine. Les liens de Krah avec la Chine et la Russie ont également été remis en question depuis.

Ensuite, les commentaires parus ce week-end dans un journal italien sur l’ère nazie ont bouleversé les alliés ailleurs en Europe, en particulier dans des pays comme la France qui ont combattu l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ces deux problèmes sont survenus au milieu de la campagne électorale européenne. L’AfD elle-même a interdit à Krah de faire d’autres apparitions électorales mercredi cette semaine.cherchant apparemment à contenir les retombées.

Allemagne : les scandales d’influence étrangère vont-ils entamer le soutien à l’AfD ? Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Une proposition visant à évincer l’AfD envoyée jeudi aux principaux membres de l’alliance

La proposition visant à supprimer l’AfD a été envoyée jeudi aux dirigeants des partis de l’alliance dite Identité et Démocratie.

Le texte de la motion indique que la proposition intervient au milieu d’une « série d’incidents impliquant M. Maximilian Krah et – par extension – la délégation allemande du Groupe ».

Il suit le chef du parti Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, déclarant en début de semaine que les membres de son parti ne siégeraient plus avec les membres de l’AfD à la Chambre après les élections du 9 juin.

Les bureaux de Krah à Bruxelles ont été perquisitionnés par les enquêteurs le 7 mai, presque exactement un mois avant les élections. Image : JEREMY AUDOUARD/AFPTV/AFP via Getty Images

Le Pen a fondé le groupe ID en 2019 ; son parti est le plus important de l’alliance si l’on en juge par le soutien total des électeurs.

La goutte d’eau qui a apparemment fait déborder le vase a été les commentaires de Krah publiés en Italie ce week-end sur les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Interrogé par la République Si tous les membres des SS de Heinrich Himmler, qui ont joué un rôle central dans la réalisation des exterminations massives de l’Holocauste, étaient automatiquement des criminels, Krah a déclaré qu’il ne le croyait pas.

Ces commentaires se sont révélés particulièrement impopulaires dans des pays comme la France et l’Europe de l’Est qui ont souffert de l’occupation allemande pendant la guerre.

Les services secrets allemands peuvent continuer à surveiller l’AfD Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

L’AfD a tenté d’offrir Krah et de se sauver

Pendant ce temps, les représentants du parti allemand à Bruxelles et/ou à Strasbourg essayaient de sauver la place de l’AfD au sein du groupement européen en offrant Krah.

Christine Anderson, députée européenne de l’AfD, a écrit dans une lettre adressée aux dirigeants du parti au niveau national en Allemagne que l’AfD avait tenté « au cours de nombreuses discussions » de trouver un compromis avec d’autres membres du groupe ID.

« Au cours de ce processus, il est devenu clair que la délégation allemande de l’AfD (ou l’AfD en général) n’est pas le problème. Nos partenaires ont cependant un énorme problème avec le Dr Krah », a écrit Anderson.

Elle a déploré que la direction du parti en Allemagne ne se soit pas suffisamment distancée publiquement de Krah. Elle a ajouté que le groupe de l’AfD au Parlement européen avait depuis demandé à ID d’expulser Krah lui-même, confirmant les informations des médias allemands publiées jeudi à ce sujet.

L’alternative – l’exclusion de l’AfD de l’alliance ID – pourrait coûter des millions au parti, a-t-elle déclaré.

ID est l’une des deux factions rivales orientées plus à droite que le groupe de centre-droit du Parti populaire européen (parfois également appelé Démocrates-Chrétiens), qui constitue actuellement la plus grande alliance au Parlement européen. Il est généralement considéré comme le plus radical des deux.

msh/rc (dpa, Reuters)

Pendant que vous êtes ici : chaque mardi, la rédaction de la DW fait le point sur l’actualité politique et sociale allemande. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter hebdomadaire Berlin Briefing.