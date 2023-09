Le groupe de défense de McDonald’s critique le nouveau projet de loi californien sur la restauration rapide

Après l’adoption des lois californiennes un projet de loi historique sur la restauration rapide, un groupe de défense indépendant de McDonalds Les propriétaires s’opposent à ce qu’ils considèrent comme un « coup financier dévastateur » pour ses franchisés dans l’État, selon une note adressée à ses membres consultée par CNBC.

Le projet de loi, AB 1228, a été adopté jeudi soir par le Sénat de l’État et est soumis au bureau du gouverneur Gavin Newsom pour signature. Il s’est déjà engagé à signer le projet de loi. Il comprend un salaire plancher de 20 dollars pour les travailleurs californiens des chaînes de restauration rapide comptant au moins 60 sites dans tout le pays, à compter du 1er avril.

Les groupes syndicaux ont fait pression pour des salaires encore plus élevés dans la législation précédente, mais le plancher de 20 dollars de l’heure qui en a résulté a prévalu. Même dans un État où le salaire minimum est de 15,50 dollars et où le plancher salarial est encore plus élevé dans certaines municipalités, l’accord entraînera une augmentation significative pour de nombreux travailleurs. Mais malgré le soutien des groupes de défense des franchisés et des restaurants, certains propriétaires s’inquiètent des conséquences du projet de loi sur les opérations dans un marché du travail difficile et pendant une période de forte inflation.

La National Owners Association, un groupe de défense indépendant regroupant plus de 1 000 propriétaires de McDonald’s, prévoit dans le mémo que la facture coûtera à chaque restaurant de l’État 250 000 $ par an. Le groupe a déclaré que les coûts « ne peuvent tout simplement pas être absorbés par le modèle économique ». Il a également averti qu’une législation similaire suivrait dans d’autres États.

En outre, l’organisation a affirmé dans la lettre qu’« une petite coalition de franchiseurs, comprenant McDonald’s, la National Restaurant Association (NRA) et l’International Franchise Association (IFA), de manière indépendante et sans implication des franchisés, a négocié un accord avec le [Service Employees International Union]; ce qui fait que le résultat législatif devient désormais certain.

McDonald’s a envoyé lundi sa propre lettre à son système de restauration, qui a été consultée par CNBC. En réponse à la facture, la société a déclaré qu’elle et d’autres groupes de franchisés « ont travaillé sans relâche au cours de la dernière année pour lutter contre ces politiques et protéger la capacité des propriétaires/exploitants à prendre des décisions pour leurs entreprises au niveau local et à protéger leurs restaurants et leur équipe ».

« Cela incluait la formation d’un coalition de marques Se référer [an earlier version of the bill] aux électeurs californiens en novembre 2024 – bien que coûteux et inattendu nous sentions que nous n’avions pas d’autre choix. Nous avons également considérablement accru notre engagement politique dans l’État. Cela comprenait une équipe d’impact nord-américaine nouvellement créée pour travailler horizontalement, de nouveaux lobbyistes et consultants de campagne, ainsi qu’un changement radical dans notre activité politique », écrit-il.

La société a refusé de commenter davantage la lettre ou la position de l’ANO.

Roger Delph, un franchisé McDonald’s de Californie qui a fait partie du groupe de travail des propriétaires/exploitants de l’État, a déclaré dans une déclaration à CNBC qu’il avait travaillé avec McDonald’s, d’autres franchisés et des sociétés distinctes pour « protéger » le modèle commercial de ce qu’il a appelé « un tout -hors attaque. »

« Cela a impliqué d’innombrables conversations et réunions, ainsi qu’une discussion directe avec le bureau du gouverneur », a-t-il déclaré. « Quiconque suggère qu’il ne s’agit pas d’un effort collaboratif et réussi pour protéger le modèle commercial des franchisés en Californie, ou que la participation des franchisés était absente, n’est pas impliqué ou déforme les faits. »

Dans sa lettre à l’échelle du système, le géant de la restauration rapide a également souligné les modifications apportées à la version finale du projet de loi qui sont considérées comme meilleures pour les propriétaires que la législation proposée initialement. La nouvelle législation élimine la menace d’une responsabilité conjointe franchiseur-franchisé, qui, selon McDonald’s, « détruirait le modèle de franchise en Californie et priverait des milliers de restaurateurs du droit de gérer leur entreprise ».

En outre, il a indiqué que le projet de loi annule la reconstitution de la Commission de protection sociale industrielle, qui aurait des « pouvoirs étendus » sur les décisions concernant les salaires et les exigences en matière de travail dans les restaurants. La lettre indique que la commission aurait pu prendre des décisions immédiates et sans contrôle sur les salaires et les conditions de travail dans l’État.

D’autres groupes de franchises et de restaurants ont eu une vision plus positive du compromis.

Le PDG de l’International Franchise Association, Matt Haller, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi « crée le meilleur résultat possible pour les travailleurs, les restaurateurs locaux et les marques, tout en protégeant le modèle commercial de la franchise en Californie ». Il a ajouté dans une interview avec CNBC que « les marques de franchise impliquées dans les négociations avaient avant tout leurs franchisés à l’esprit lorsqu’elles réfléchissaient aux termes de l’accord ».

Le vice-président exécutif des affaires publiques de la National Restaurant Association, Sean Kennedy, a ajouté dans un communiqué : « Cet accord offre un avenir prévisible aux restaurateurs californiens et comprend un investissement considérable dans le [quick-service restaurant] main-d’œuvre, tout en éliminant les menaces réglementaires et législatives mettant en danger leurs entreprises. Nous reconnaissons le travail de tous les côtés qui a permis de rédiger ce projet de loi et apprécions le soutien du corps législatif pour le faire adopter. »

Kennedy et Haller sont tous deux coprésidents de la coalition Save Local Restaurants qui a travaillé sur les négociations.

Certains critiques de l’accord ont déclaré que les coûts incomberaient uniquement aux propriétaires de petites entreprises de l’État. Dans sa lettre, la NOA a décrit les moyens permettant aux membres, aux fournisseurs et au siège social de McDonald’s de soutenir les propriétaires de l’État de Californie. Il a déclaré que les hausses prévues des prix des menus créeraient une « manne de revenus importante » pour l’entreprise, et a déclaré que les 80 millions de dollars de loyers et de frais de service perçus sur ces ventes directement liés aux hausses de prix devraient être réinvestis dans les restaurants californiens. Il a demandé que toutes les demandes de soutien financier formulées par les propriétaires de l’État soient prises en considération.

« Tout le monde a un intérêt dans cette affaire et personne ne peut se permettre de rester à l’écart », indique la lettre de NOA.

Pendant ce temps, les défenseurs des travailleurs – qui ont obtenu des augmentations de salaire mais pas aussi importantes qu’ils le souhaitaient au départ – ont déclaré que leur travail ne faisait que commencer.

« La lutte des travailleurs de la restauration rapide en Californie n’est pas près d’être terminée – elle ne fait que commencer alors qu’ils se préparent à prendre place à la table et à contribuer à transformer leur industrie pour le mieux », a déclaré Mary Kay Henry, présidente du Syndicat international des employés de service. dans une déclaration à CNBC.

Elle a ajouté : « Le California’s Fast Food Council rassemble toutes les parties prenantes de cette industrie, y compris les franchisés. À cette table, les travailleurs et les franchisés seront entendus par les franchiseurs mondiaux et joueront un rôle direct dans l’élaboration de meilleures normes dans l’industrie. Une approche sectorielle est la voie à suivre pour rendre les emplois dans la restauration rapide plus sûrs et l’industrie plus durable pour tous. »

— Amelia Lucas de CNBC a contribué à ce rapport.