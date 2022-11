Le groupe de danse norvégien Quick Style se produit sur Kala Chashma avec une touche “Usher”

L’équipe de danse norvégienne, Quick Style, a une fois de plus envoûté Internet avec une autre performance énergique. Cette fois, ce ne sont pas seulement eux mais aussi le chanteur américain Usher, qui fait partie de la vidéo. Quick Style a choisi le numéro populaire de Bollywood Kala Chashma pour danser. Cependant, cette fois, c’était avec une torsion. Ils commencent par le numéro énergique de Bollywood et bientôt, on peut les voir effectuer les mêmes étapes sur l’une des chansons d’Usher.

La chorégraphie énergique est ce qui a laissé les internautes stupéfaits. Un des membres du groupe donne un coup de pied à un autre pour le faire tomber au sol. Cependant, lorsque la piste accélère, le membre au sol twerke et amplifie l’ambiance. L’ensemble du groupe exécute ensuite toute la chorégraphie en synchronisation et leur coordination a suscité d’immenses éloges en ligne. Regarde:

La vidéo compte plus de 247 000 vues. “Vous représentez le monde..Blanc+Noir+Asiatique+Indien dansez tous sur un même rythme..c’est l’avenir de l’humanité..que Dieu bénisse ce genre d’amitié”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, plus tôt, l’acteur de Bollywood Anil Kapoor a collaboré avec le groupe pour jouer sur la chanson “Ek Ladki Ko Dekha”. Téléchargé sur la poignée Instagram officielle de Quick Style, la légende disait: “Écoutez toujours le chevronné.” Le court clip montre le groupe de danseurs se tournant pour regarder le danseur qui représente une femme. Cela se produit lorsqu’il traverse devant Juste au moment où la caméra fait un panoramique, vous pouvez apercevoir Anil, qui se tient dans le coin. Il ordonne aux garçons de faire demi-tour et il commence à se déplacer dans la direction opposée à la femme avec tous les garçons qui le suivent.

Plus tôt, le groupe a montré ses mouvements de danse originaux sur la chanson à succès Sadi Gali de Kangana Ranaut de son film Tanu Weds Manu. Les danseurs ont coché toutes les cases, des thumkas accrocheurs aux expressions étonnantes. Partageant le clip sur leur profil Instagram, Quick Style, qui crée une tempête sur Internet depuis le début de ce mois, a écrit : “Nous n’avons pas encore fini.”

