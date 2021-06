Le groupe de cybercriminels REvil, lié à la Russie, est derrière l’attaque de meatpacker JBS

Le célèbre groupe de hackers REvil Group est à l’origine de la cyberattaque contre JBS, selon une source s’adressant à CNBC sous couvert d’anonymat. Cela a poussé JBS, la plus grande entreprise de conditionnement de viande au monde à fermer ses activités

La cyberattaque contre le plus grand emballeur de viande au monde a perturbé la production de viande en Amérique du Nord et en Australie, suscitant à un moment donné des inquiétudes quant à la possibilité d’une augmentation des prix de la viande et d’un approvisionnement insuffisant pendant la saison estivale chargée des grillades.

REvil – prononcé comme la lettre « R » suivie du mot « mal » – est principalement composé de locuteurs natifs du russe. On pense également qu’il est basé dans un ancien État soviétique.

L’organisation gère un site sur le dark web, connu de manière anachronique sous le nom de « Happy Blog ». Si les victimes ne se conforment pas aux demandes, le groupe publie des documents volés sur son blog.

« Nous savons qu’ils sont très probablement protégés par les services de renseignement russes ou le gouvernement russe, comme la plupart des groupes de ransomware, ce qui leur a permis de prospérer au cours des 18 derniers mois », Marc Bleicher d’Arete Incident Response, une entreprise de cybersécurité spécialisée dans les négociations. avec des pirates informatiques, a déjà déclaré à CNBC.

Mardi soir, la société a déclaré qu’elle avait fait « des progrès significatifs dans la résolution de la cyberattaque » et que la « grande majorité » des usines de bœuf, de porc, de volaille et d’aliments préparés de la société seront opérationnelles mercredi.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration Biden s’engageait directement avec le gouvernement russe sur cette question, « livrant le message que les États responsables n’hébergent pas de criminels ransomware ».