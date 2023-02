Le groupe de contrôle des armements déclare que la Russie devrait retourner à la table des négociations

Un groupe de défense du contrôle des armements demande à la Russie d’autoriser les inspections sur place de son arsenal nucléaire dans le cadre du nouveau traité de réduction des armements stratégiques qu’elle a signé en 2010 et de renouveler la diplomatie de désarmement avec les États-Unis.

Vendredi, l’Arms Control Association a déclaré qu’il était dans l’intérêt de Moscou de reprendre les inspections sur place qui avaient été suspendues en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En juin dernier, les responsables américains ont déclaré qu’ils étaient prêts à mettre fin à la pause des inspections, mais la Russie refuse d’y participer.

“L’incapacité de la Russie à autoriser la reprise des inspections New START est irresponsable et inutile, surtout en cette période de tensions et d’incertitudes accrues”, a déclaré Daryl G. Kimball, directeur exécutif de l’ACA, dans un communiqué. “Maintenir des limites de bon sens sur les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde reste dans l’intérêt de la sécurité commune de Washington et de Moscou, ainsi que du monde.”

Dans son rapport du 31 janvier au Congrès, le Département d’État a déclaré qu’il ne peut pas certifier que la Russie respecte les termes du nouveau traité START.

“La Russie n’a pas respecté son obligation de faciliter les activités d’inspection américaines et a refusé aux États-Unis leur droit de mener de telles activités d’inspection”, a déclaré le département d’État dans son rapport. “Les États-Unis sont également préoccupés par le respect par la Russie de la limite d’ogives du nouveau traité START.”

La Russie et les États-Unis avaient prévu de se rencontrer au Caire en novembre dernier pour résoudre le différend, mais Moscou a annulé la réunion et a depuis refusé de reporter. Washington a clairement indiqué qu’il n’y avait aucun obstacle qui empêcherait la Russie de mener des inspections des installations nucléaires stratégiques américaines.

Le président Biden et le président russe Vladimir Poutine ont convenu il y a deux ans de prolonger le nouveau traité START. Il expirera le 5 février 2026.

Shannon Bugos, analyste principal des politiques à l’ACA, a déclaré que les États-Unis et la Russie avaient tous deux souligné leur soutien à New START dans le passé, citant sa valeur pour assurer la prévisibilité et la stabilité.

“Washington et Moscou doivent maintenir une forte adhésion à l’accord, afin d’atténuer l’escalade nucléaire et les malentendus et d’ouvrir la voie à de nouvelles réductions des armes nucléaires américano-russes”, a déclaré Mme Bugos.