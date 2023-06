Le Groupe de contact de la défense ukrainienne se réunit à Bruxelles dans un contexte de contre-offensive

La réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine ici au siège de l’OTAN devrait inclure une mise à jour sur le champ de bataille de la part de hauts responsables ukrainiens et des discussions sur plusieurs questions non résolues, notamment la manière dont les pays alliés formeront les aviateurs ukrainiens au pilotage d’avions de combat F-16, soutiendront les chars de combat fournis à Kiev et aider l’Ukraine à maintenir ses défenses aériennes contre les bombardements russes en cours.

« Tout au long de la vicieuse guerre de choix du Kremlin, les forces ukrainiennes ont fait preuve d’une bravoure et d’une habileté exceptionnelles », a déclaré Austin. « Et le combat de l’Ukraine est un marathon, pas un sprint. »

Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a déclaré que l’Ukraine avait fait des « tentatives infructueuses » et avait « des pertes importantes en main-d’œuvre et en équipement ». Le ministère a également affirmé avoir déjoué des dizaines d’attaques de bataillons ukrainiens et signalé une frappe réussie sur un entrepôt stockant des munitions et du matériel – mais n’a pas précisé où.