Le groupe David Rubenstein s’apprête à acquérir une participation dans les Orioles de Baltimore

L’éminent philanthrope de Washington et une cohorte d’investisseurs ont conclu un accord pour acheter une participation de 40 % dans les Orioles, selon trois personnes proches du dossier, qui se sont toutes exprimées sous couvert d’anonymat pour aborder un accord qui nécessite encore une majoration. Approbation de la Ligue de Baseball. L’accord valorise l’équipe à 1,7 milliard de dollars et le groupe dirigé par Rubenstein paierait 40 pour cent maintenant et conserverait l’option d’acheter le reste à une date ultérieure.

Mais tant que l’accord est en place, la vente partielle à Rubenstein n’est pas forcément imminente. Les propriétaires de la Ligue majeure de baseball doivent approuver cette décision et ne peuvent le faire par un vote qu’après qu’un plus petit comité de propriétaires ait fait preuve de diligence raisonnable sur le financement et la logistique. On ne sait pas encore si ce processus a commencé, et plusieurs personnes proches du dossier ont déclaré mercredi qu’elles ne s’attendaient pas à ce que les 29 autres propriétaires votent sur une vente lors de leurs réunions trimestrielles à Orlando la semaine prochaine. Ce processus n’aura probablement pas lieu avant les prochaines réunions des propriétaires, qui auront lieu cet été.