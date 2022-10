Le groupe d’aînés McHenry présentera “Ulysses S. Grant : un homme et un patriote”

First Wednesday Fellowship, un groupe de personnes âgées de l’église Shepherd of the Hills, présentera le programme du Conseil des arts de l’Illinois et du National Endowment for the Arts “Ulysses S. Grant: A Man and a Patriot” à 13 heures mercredi au 404 N. Green St. à McHenry.

En costume et personnage d’époque, l’IHC Road Scholar et le reconstitueur Dan Haughey interpréteront une pièce en un acte axée sur les premières années de Grant et son ascension vers la renommée de la guerre civile. Le programme est une vision de la vie privée et publique de Grant, du service et de la promotion de l’unité nationale.

Le programme est gratuit, ouvert au public de tous âges et ne nécessite pas d’inscription.

Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église Shepherd of the Hills au 815-385-4030.