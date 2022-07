Le groupe d’âge de 11 ans et moins monte sur scène le jour 2 à Emma Hubbs Classic – Shaw Local

[ Photos from Monday’s Tiny Tots division ]

[ Photos from Day 2 of the Emma Hubbs Classic ]

Anna Partington renvoie un tir en jouant dans la division des célibataires filles de 11 ans et moins lors de la 32e édition de la Classique de tennis Emma Hubbs mardi à Page Park. Le tournoi d’une semaine est organisé par le Dixon Park District. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)