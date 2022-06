Le groupe d’activistes obtient deux nouveaux membres au conseil d’administration de WisdomTree. Voici ce qui pourrait être la prochaine

Lion Point est un hedge fund concentré sur le crédit et les actions cofondé par Didric Cederholm, anciennement d’Elliott Associates. Le fonds poursuit un activisme stratégique et opérationnel, nomme des administrateurs et siège au conseil d’administration si nécessaire, mais il s’abstient généralement de tout activisme ultra-confrontationnel. Cristiano Amoruso, anciennement de Starboard Value, a rejoint Lion Point en 2015 et dirige cet investissement. ETFS Capital, fondée par Graham Tuckwell en 2004, est devenue l’une des plus grandes sociétés d’ETF en Europe. En 2018, ETFS Capital a vendu ses activités européennes négociées en bourse sur les matières premières, les devises et les produits à court et à effet de levier à WisdomTree pour 253 millions de dollars en espèces et en actions . Dans le cadre de la transaction, Tuckwell a été soumis à un statu quo de trois ans qui a expiré en avril 2021.

Le 25 mai, Lion Point Capital et ETFS Capital Limited et WisdomTree ont conclu une accord de coopération en vertu de laquelle la société a convenu de : (i) nommer Lynn S. Blake et Deborah A. Fuhr en tant que membres indépendants du conseil, (ii) nommer Blake au comité de rémunération et nommer Fuhr au comité de nomination et de gouvernance ; (iii) former un comité des opérations et de la stratégie de quatre membres, auquel les nouveaux administrateurs seront nommés, qui fera des recommandations formelles au conseil sur les questions. Celles-ci incluent (a) les opportunités d’amélioration opérationnelle, (b) la stratégie de l’entreprise et (c) si le comité des opérations en décide ainsi, les changements de direction. Cela comprend également la proposition d’un amendement à l’assemblée annuelle de 2022 pour déclassifier le conseil.

WisdomTree est un fournisseur d’ETF pure-play. Il a généralement eu un avantage de premier sur le marché pour bon nombre de ses produits, de sorte qu’il n’a pas été soumis au même niveau de compression des frais qui a affligé l’ensemble du secteur des ETF. Malgré cela, ils ont sous-performé le S&P 500 de -24,46 %, -80,08 % et -125,22 % au cours des 1, 3 et 5 dernières années, respectivement, et l’indice Dow Jones Asset Managers de plus de 60 %. Lion Point et ETFS Capital estiment que cette sous-performance résulte d’une culture de gestion inefficace qui a conduit au départ de plusieurs cadres supérieurs et membres du conseil d’administration en raison de « problèmes culturels », d’une structure de coûts gonflée, d’une mauvaise allocation du capital et d’un manque de surveillance et de défi solides du conseil d’administration. . Lion Point et ETFS Capital font valoir de très bons arguments en ce qui concerne la structure des coûts.

Malgré des marges brutes supérieures à 80 %, contre 50 % à 55 % pour ses pairs, les marges bénéficiaires d’exploitation de l’entreprise sont de 29 %, par rapport à ses pairs qui se situent entre 35 % et 40 %. Il existe des opportunités de réduire les coûts en renégociant les contrats de gestion et d’administration de fonds externalisés de WisdomTree maintenant que leurs actifs sont beaucoup plus importants et ont de plus grandes économies d’échelle. Un conseil d’administration ayant plus d’expérience dans l’industrie pourrait également mieux conseiller la direction sur les transactions stratégiques et d’allocation de capital, évitant potentiellement des faux pas comme les expansions ratées de l’entreprise au Canada et au Japon et son investissement dans la plate-forme logicielle, AdvisorEngine, qui a déjà presque entièrement été radiée. Lion Point et ETFS Capital pensent que la solution ici est un conseil d’administration reconstitué d’administrateurs expérimentés qui remplacera le PDG et tiendra la nouvelle direction responsable de la gestion plus efficace de l’entreprise.

Lion Point et ETFS Capital ont tenté à plusieurs reprises d’engager des conversations privées avec le conseil d’administration pour fournir une assistance constructive et pratique. Ils ont également proposé des choses comme l’ajout d’un seul administrateur nommé par les actionnaires au conseil ou le remplacement des administrateurs qui ont siégé au conseil pendant 15 ans ou plus par des administrateurs identifiés par les actionnaires qui ont une expérience pertinente des ETF – un ensemble de compétences profondément critique que le conseil actuel est cruellement disparu. Non seulement WisdomTree a repoussé la sensibilisation de Lion Point et d’ETFS Capital, mais le président a répondu que « le conseil ne recherche pas d’administrateurs ayant une expertise en ETF, car c’est ce que fait la direction. Avoir une expérience en ETF n’est pas un critère lors de la recherche d’administrateurs. » De nos jours, le simple fait d’avoir un conseil échelonné est une preuve solide d’un conseil enraciné. Ce conseil compte également 4 administrateurs sur 7 avec des mandats d’au moins 13 ans : le président Frank Salerno a un mandat de 17 ans et Jonathan Steinberg a été PDG et administrateur pendant 34 ans. De plus, leur absence de réponse à un gros actionnaire démontre encore plus leur enracinement.

Avoir 2 sièges sur 9 au conseil d’administration ne suffira peut-être pas à changer la culture de WisdomTree ou à remplacer le PDG, mais cela enverra un message fort au reste du conseil d’administration et à la direction. Si ce message n’est pas assez fort pour que le conseil d’administration agisse unilatéralement, Lion Point et ETFS Capital devront attendre un an de plus avant d’obtenir deux sièges supplémentaires. Plus important encore, Salerno et Steinberg sont réélus en 2023. Au cours de l’année prochaine, Salerne et Steinberg opéreront avec l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, et ils subiront une pression importante pour changer les choses ou envisager sérieusement les suggestions de Lion Point et des deux nouveaux directeurs.