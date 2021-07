Le groupe consultatif du CDC discute d’une maladie auto-immune rare liée au vaccin J&J

[The stream is slated to start at 11 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Un groupe consultatif des Centers for Disease Control and Prevention se réunit jeudi pour discuter d’une maladie auto-immune grave, mais rare, liée au vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson.

La réunion du comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation intervient un peu plus d’une semaine après que la Food and Drug Administration a annoncé une nouvelle étiquette d’avertissement pour le tir de J&J après que 100 rapports préliminaires de syndrome de Guillain-Barre ont été détectés chez des receveurs de J&J.