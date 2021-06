Le groupe consultatif de la FDA se réunit pour discuter des vaccins Covid chez les nourrissons et les enfants

[The stream is slated to start at 8:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Un panel clé de la Food and Drug Administration tient une réunion jeudi pour discuter de l’utilisation des vaccins Covid-19 chez les enfants aussi jeunes que 6 mois.

La réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA a lieu le même jour que Moderna a déclaré avoir demandé à l’agence américaine d’étendre l’utilisation d’urgence de son vaccin Covid-19 aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le vaccin a été autorisé pour les adultes en décembre.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont été autorisés le mois dernier à utiliser leur vaccin pour les 12 à 15 ans.

Les régulateurs américains devraient accéder à la demande de Moderna pour une utilisation chez les adolescents. Le processus d’approbation pourrait prendre environ un mois, juste à temps pour les cours d’automne. Pfizer et BioNTech ont demandé une utilisation élargie de leur injection chez les adolescents le 9 avril, par exemple, et ont été autorisés par la FDA le 10 mai.