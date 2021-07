Le groupe CDC pèse le troisième coup pour les personnes immunodéprimées

Un groupe consultatif des Centers for Disease Control and Prevention examine si les Américains entièrement vaccinés dont le système immunitaire est affaibli ont besoin d’une dose de rappel des vaccins Covid-19 après que les données montrent qu’ils sont moins susceptibles d’avoir des anticorps pour combattre la maladie et plus susceptibles de souffrir d’un infection percée.

Les populations immunodéprimées, telles que les patients vivant avec le cancer, le VIH ou qui ont subi des greffes d’organes, représentent 44% des cas de percée de Covid hospitalisés même s’ils représentent environ 2,7% de la population adulte américaine, selon une présentation de diapositives publiée jeudi sous le titre Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation s’est réuni pour discuter du besoin de rappels. Le groupe se réunit également pour discuter du profil d’innocuité du vaccin Johnson & Johnson.

Ils sont également plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de Covid, a indiqué l’agence, et courent un risque plus élevé de transmettre le virus à leur famille et à leurs amis.

Des études suggèrent qu’une troisième dose de vaccin pourrait aider les patients immunodéprimés dont le système immunitaire ne répond pas aussi bien à une première ou une deuxième dose. Quatre petites études citées par le CDC ont montré qu’entre 16% et 80% des personnes dont le système immunitaire était affaibli n’avaient pas d’anticorps détectables pour combattre Covid après deux injections.