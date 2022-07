Le groupe Cariboo relance les services pour les femmes enceintes souffrant de troubles liés à l’usage de substances

Shawna Mahoney, de la Première nation crie, a été témoin de première main des effets imprévus que la dépendance peut avoir sur les enfants. C’est la force motrice qui l’a amenée à poursuivre une carrière en travail social et, après plus de 10 ans, l’a amenée à relancer un programme de grossesse intégrale dans la région de 100 Mile House/Williams Lake, dédié aux personnes aux prises avec une dépendance.

Mahoney, InReach Worker for Healthy Care Pregnancy Program, aidera à naviguer dans la grossesse et les troubles liés à la consommation de substances dans un programme conçu pour soutenir et défendre les parents.

Mahoney vient d’une formation en travail social pour le ministère à William’s Lake pendant huit ans et à Oliver pendant trois ans. Elle a également une formation en maladies mentales infantiles, en toxicomanie et en cas de traumatismes historiques tout au long de ses études en travail social, ainsi qu’en études autochtones.

Les parents souffrant de troubles liés à l’usage de substances peuvent lutter contre les retraits de naissance, les réglementations sociales et émotionnelles, les difficultés d’apprentissage et plus encore, a-t-elle déclaré.

“Cela peut être très déchirant et personne n’était là pour soutenir ces femmes. Personne n’était dans leur coin pour les aider à traverser positivement la grossesse.

Infographie des faits saillants de l’année dernière fournie par Shawna Mahoney.

Mahoney, avec une équipe de professionnels de la communauté, aidera les individus à atteindre leurs objectifs de grossesse, peu importe ce qu’ils sont, selon un communiqué de presse. Le programme est conçu pour soutenir et défendre les besoins des parents pendant et après la grossesse.

Les motivations personnelles pour poursuivre le travail de plaidoyer incluent ses expériences professionnelles et le fait de voir les impacts de la dépendance sur ses enfants adoptés, car leurs deux mères biologiques avaient des antécédents de troubles liés à la consommation de substances.

Mahoney a déclaré qu’elle ne voulait pas que les gens aient peur car elle joue un rôle de plaidoyer. Il est courant de craindre des conséquences familiales si le ministère ou la GRC s’en mêle, a-t-elle déclaré. L’objectif de la relance du HCPP est de changer la perspective de la communauté et de comprendre que la dépendance ne définit pas les individus et qu’il leur est possible de devenir parents avec succès avec des opportunités et un soutien appropriés.

Infographie partagée par Shawna Mahoney.

Mahoney a déclaré qu’il y a un grand besoin pour un programme comme celui-ci à Williams Lake, car les problèmes de toxicomanie ne concernent pas seulement cette communauté, mais toute la province. Après que le rôle ait été ouvert pendant quelques mois, Mahoney a déclaré qu’elle était impatiente de renforcer la confiance et le soutien au sein de la communauté.

“Pour les aider à défendre une chance équitable de pouvoir élever leurs enfants”, a déclaré Mahoney. “La dépendance peut être surmontée et malheureusement, lorsque vous consommez, vous êtes étiqueté et il y a une stigmatisation derrière cela.”

Le Centre d’enrichissement familial Cariboo offre de nombreux services aux parents pour le HCPP, notamment un soutien et des conseils individuels, des activités dans la salle de jeux, des séances de groupe partagées, des recommandations de traitement et le transport vers les rendez-vous.

Mahoney espère que le fait de rassembler la communauté se traduira par plus de références et des conversations transparentes. Elle a dit qu’elle voulait être dans les coins des individus en leur donnant des outils pour réussir.

« J’irai battre jusqu’au bout de la terre pour mes clients. Je suis vraiment heureuse de faire ça », a-t-elle déclaré. «Quand j’ai une famille qui brille après avoir retiré ses enfants et que les enfants vont bien et que les parents vont bien, c’est le meilleur sentiment. Ils ont fait tout le travail, les félicitations sont toutes sur eux.

Elle a souligné qu’il peut être difficile pour les personnes qui ont du mal à atteindre des endroits où elles ne se sentent pas acceptées ou à entrer dans un espace où elles se sentent seules.

“Une personne qui souffre de santé mentale ou de toxicomanie, ce n’est pas un endroit où elle voudrait être vue, dans un groupe d’autres femmes qui sont en bonne santé et qui ne peuvent pas s’identifier”, a déclaré Mahoney.

Ce programme aura des groupes d’individus qui pourront tous se connecter au cours de la grossesse ou des luttes post-partum en ressentant un sentiment d’unité.

Les services que Shawna offrira proviendront principalement du centre d’enrichissement familial Cariboo, y compris la conduite de ses patients aux rendez-vous, car le transport a été un énorme problème pour les personnes sans véhicule.

À l’heure actuelle, les séances en ligne rencontrent les personnes là où elles en sont dans leur parcours de grossesse, leur permettant de décider du niveau de soutien auquel elles souhaitent accéder.

Mahoney a déclaré que le logement est un autre problème majeur et qu’ils peuvent aider en parlant avec des organisations comme BC Housing et en aidant les individus à rechercher ou à envoyer des candidatures.

“Tout ce dont ils ont besoin à ce moment-là pour réussir, c’est pour ça que je suis ici”, a déclaré Mahoney.

Infographie pour la session d’assistance virtuelle fournie par Shawna Mahoney.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Parentalité