Le groupe Calling It quitte après le dernier album et la tournée – Hollywood Life

Crédit d’image : imageSPACE/Shutterstock

Lever du soleil. Juste au moment où un groupe punk de la fin des années 90/début des années 2000 se reforme (clignotement-182), un autre décide d’en faire une carrière. Sum 41 — Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker, et Franck Zummo – a annoncé lundi (8 mai) qu’après près de trois décennies en tant que groupe, ils allaient conclure après la sortie de leur dernier album. « Être dans Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de notre vie », a écrit le groupe dans un communiqué. « Nous sommes éternellement reconnaissants envers nos fans, anciens et nouveaux, qui nous ont soutenus de toutes les manières. Il est difficile d’exprimer l’amour et le respect que nous avons pour vous tous, et nous voulions que vous l’entendiez d’abord de nous.

« Sum 41 va se dissoudre », poursuit le message. « Nous allons encore terminer toutes nos dates de tournée à venir cette année, et nous sommes impatients de sortir notre dernier album, Paradis :x: Enfer, ainsi qu’une dernière tournée mondiale en tête d’affiche pour célébrer. Les détails seront annoncés dès que nous les aurons. Pour l’instant, nous avons hâte de vous voir tous skumfuks sur la route et nous sommes ravis de ce que l’avenir apportera à chacun de nous. Merci pour les 27 dernières années de Sum 41. »

Sum 41 a connu une vague de succès avec la sortie de son premier album studio, Tout tueur, pas de remplissage en 2001. L’album contenait des singles « Fat Lip » (n ° 66 sur le Panneau d’affichage Hot 100) et « In Too Deep », succès radiophoniques qui ont contribué à propulser l’album au statut de platine aux États-Unis. Dans le Canada natal du groupe, le premier album est devenu triple platine. Les trois albums suivants – 2002 Cela a-t-il l’air infecté ?, 2004 Mandrin, et 2007 Héros de la sous-classe – ont connu un succès commercial mais ont eu des rendements décroissants. Au fil des années, les goûts ont changé et le pop-punk est passé de mode. Bien qu’il ne soit plus dans le courant dominant, le groupe a continué à enregistrer et à jouer pour ses fidèles fans.

En mars 2022, Deryck Whibley s’est entretenu avec Pierre roulante à propos Paradis :x: Enfer, un double album qui reprend le son punk et métal du groupe. Le record est venu quand Whibley a écrit quelques morceaux bonus pour la réédition du 20e anniversaire de Tout tueur, pas de remplissage. Quand il a commencé à écrire dans ce son, les vannes de la créativité se sont ouvertes. « Alors que j’écoutais presque tout cela, cela m’est venu à l’esprit », a-t-il déclaré. RS. « Est-ce que je viens de faire un double disque par accident ? »

« Certains trucs en métal s’accompagnent de beaucoup de colère pour les gens qui m’ont volé et m’ont blessé dans le passé », dit-il, faisant référence à des relations passées et à une mauvaise expérience commerciale avec un ancien manager. Les choses les plus joyeuses reposent sur «l’énergie positive» qui accompagne le pop-punk. « Il y a une nostalgie étrange qui s’est déclenchée à cause de la pandémie », a-t-il déclaré RS. « Pour moi, la raison pour laquelle le pop-punk revient : c’est de la bonne musique. Il y a quelque chose qui est heureux à ce sujet. Quelque chose de jeune, d’innocent et de libre.

Le groupe est resté solide, à l’exception du départ du batteur en 2013 Steve Jocz. « Nous ne parlons plus », a déclaré Whibley Pierre roulante en 2016. «Je n’ai rien de mal à dire sur lui, mais je ne manque jamais les gens qui sortent sous caution. C’est juste quelque chose en moi puisque les gens m’ont quitté avant ma naissance, comme mon père. Si tu n’es pas là, tu n’existes pas pour moi.

Deryck a su trouver le bonheur tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Il a notamment été marié à Avril Lavigne (2006-10), mais depuis 2015, il est marié au mannequin Ariana Cooper. Ils partagent deux enfants, dont le deuxième est né en mars 2023.

