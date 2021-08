Le groupe BLM réprimande le stratège de Rhode Island Dem qui a souhaité la mort de Covid à Lindsey Graham – RT USA News

Si la stratège en chef démocrate du Rhode Island s’attendait à un soutien de l’aile gauche de son parti après avoir souhaité la mort de Covid-19 à la sénatrice américaine Lindsey Graham, elle s’est trompée, car un groupe Black Lives Matter a appelé à son éviction.

« À une époque où de nombreuses vies humaines ont été perdues à cause de Covid-19 dans tout le Rhode Island, ce commentaire est extrêmement désagréable et insensible », Black Lives Matter RI PAC a déclaré mercredi dans un article sur Twitter. « Quelle que soit l’affiliation politique, le mépris de la vie humaine est inacceptable et ne devrait être toléré nulle part au sein d’un parti politique. »

Réponse de BLM RI PAC au stratège politique en chef du parti démocrate du RI @katecoynemccoyCommentaires de : À une époque où de nombreuses vies humaines ont été perdues à cause de COVID-19 dans tout le Rhode Island, ce commentaire est extrêmement désagréable et insensible. Indépendamment de l’affiliation politique – – Black Lives Matter RI PAC (@blmripac) 3 août 2021

La déclaration est venue en réponse à un tweet supprimé depuis lundi soir par la stratège politique Kate Coyne McCoy, qui a réagi à la nouvelle de Graham (R-Caroline du Sud) contractant Covid-19 en disant : « C’est mal d’espérer qu’il meurt de Covid, non ? Demander un ami. Graham a annoncé lundi qu’il avait été infecté par le virus bien qu’il ait été complètement vacciné et a crédité le jab de l’avoir empêché de souffrir de symptômes plus graves.





Le commentaire haineux de McCoy a suscité le recul mardi des principaux alliés, dont le président du Parti démocrate de Rhode Island, Joe McNamara, qui a déclaré qu’il était « furieux » et avait informé la stratège que son contrat de consultation avec l’organisation serait revu. « C’est une chose horrible à dire, surtout à la lumière du fait que nous avons perdu tant d’êtres chers à cause de la pandémie », il a dit.

Le gouverneur de Rhode Island, Dan McKee, a qualifié le tweet de McCoy de « grave erreur » tandis que le président de la Chambre des représentants, Joseph Shekarchi, a déclaré qu’il était « offensive » et ne reflétait pas les vues du Parti démocrate. Mais McKee, Shekarchi et McNamara ont tous dit qu’ils étaient heureux que McCoy ait présenté des excuses. La stratège a tweeté mardi qu’elle avait « fait une erreur » et « a fait preuve d’un manque de jugement, ce que je regrette évidemment. »

Le comité d’action politique du Rhode Island BLM a semblé moins ému que les dirigeants du parti par la déclaration de regret de McCoy. « Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu’un avec un mépris aussi flagrant pour la vie humaine avec la volonté des électeurs du Rhode Island ? » le groupe a demandé. « Toute personne affiliée au Parti démocrate devrait être tenue à un niveau plus élevé. » BLM a ajouté que « toute autre chose qu’une démission immédiate indiquerait que ces types de commentaires sont acceptables au sein du Parti démocrate de Rhode Island. »

La déclaration de principe de BLM intervient au milieu de la montée du vitriol politique aux États-Unis, où les divergences d’opinion sont de plus en plus considérées comme des motifs de censure ou de violence. Le représentant américain Steve Scalise (R-Louisiane) et trois autres personnes ont été abattus lors d’une attaque à motivation politique par un partisan du sénateur Bernie Sanders (D-Vermont) en 2017. Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) et d’autres qui ont assisté à une réunion en août 2020 discours du président Donald Trump à la Maison Blanche ont été agressés par une foule de manifestants alors qu’ils quittaient l’événement.





L’animateur de podcast Jonathan Gilliam, un ancien Navy SEAL, a appelé la déclaration de regret de McCoy « 1000% l’exemple parfait de l’état d’esprit idéologique de gauche. » Il ajouta, « Ils promeuvent la haine, la violence et le mépris de la vie. Lorsqu’ils sont appelés, ils attaquent ou s’excusent pour l’acte, n’admettant jamais leur haine. »

C’est à 1000% l’exemple parfait de l’état d’esprit idéologique de gauche. Ils promeuvent la haine, la violence et le mépris de la vie. Lorsqu’ils sont appelés, ils attaquent ou s’excusent pour l’acte, n’admettant jamais leur haine. Ils sont à l’aise avec la haine car ils sont les enfants de Satan ! – Jonathan T Gilliam (@JGilliam_SEAL) 3 août 2021

L’animateur de radio de Seattle Jason Rantz a accepté, disant des excuses de McCoy, « Non, tu n’es qu’une goule. Vous avez dit ce que vous avez dit parce que vous y avez cru.

