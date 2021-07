Un chapitre de BLACK Lives Matter a été critiqué pour avoir qualifié le drapeau américain de « symbole de haine » qui n’est « pas sûr d’être présent ».

Le message du 4 juillet du chapitre de l’Utah de BLM a déclaré que lorsque les Noirs américains « voient ce drapeau, nous savons que la personne qui le porte est un raciste ».

Le chapitre de l’Utah BLM a écrit que le drapeau américain est un « symbole de haine » Crédit: Facebook / Black Lives Matter Utah Chapter

Le fondateur de Black Lives Matter Utah, Lex Scott, a parlé de la publication à Fox News Crédit : FOX NEWS

Le message poursuit en disant: « Quand nous voyons ce drapeau, nous savons que la personne qui le fait voler vit dans une autre Amérique que la nôtre.

« Quand nous voyons ce drapeau, nous remettons en question votre intelligence. Nous savons vous éviter. C’est un symbole de haine. »

Le message a suscité tellement de réactions négatives que le modérateur de la page Facebook du chapitre semble avoir supprimé presque tous les commentaires et désactivé les commentaires sur les futurs messages.

Mercredi, la fondatrice du chapitre de l’Utah, Lex Scott, a déclaré à Fox News que son groupe avait créé le message original pour souligner comment les groupes haineux peuvent « coopter » le drapeau américain sans provoquer de réaction de la part des personnes qui le défendent.

Dans des publications de suivi sur Facebook, le chapitre de l’Utah BLM a doublé en faisant référence à un groupe de suprémacistes blancs, Patriot Front, marchant à travers Philadelphie tenant des drapeaux au cours du week-end.

« Les racistes arborent ce drapeau », a écrit le chapitre de BLM Utah.

Dans les messages de suivi, le groupe a fait référence à une récente marche de la suprématie blanche à Philly Crédit : Fox News

« Un groupe de suprémacistes blancs s’est littéralement rendu à Philly hier et ils portaient tous ce drapeau. Demandez-vous pourquoi chaque raciste porte ce drapeau et arbore ce drapeau ? Parce que c’est un symbole de haine. »

Dans des dizaines de messages de suivi, le groupe suggère que toute personne battant ou affichant le drapeau de quelque manière que ce soit est un raciste et un républicain.

« C’est un honneur de pouvoir dire que nous avons déclenché tous les républicains d’Amérique », lit-on dans un autre article.

Le message initial de BLM Utah a été critiqué par plusieurs politiciens de l’État.

Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a publié une déclaration disant que le drapeau « représente la liberté et l’opportunité pour tous.

« Il a résisté à l’épreuve du temps en tant que phare pour les libres et les opprimés et trop de vies ont été perdues pour préserver ce symbole et toutes ses positions.

« Je refuse de laisser la suprématie blanche ou les groupes Black Lives Matter changer cela. »

Scott a tenté d’approfondir la question dans un article de mardi Crédit: Facebook / Black Lives Matter Utah Chapter

Le représentant de l’Utah, Burgess Owens, a écrit: « Selon BLM Utah, arborer le drapeau américain est maintenant raciste et haineux. »

« Quelle insulte à ceux qui se sont battus, ont servi et sont morts pour nos libertés. »

BLM Utah serait une section indépendante et n’est pas affiliée à l’organisation nationale BLM, a rapporté Fox News.

Scott a publié mardi une « déclaration finale » tentant d’approfondir la question dans un long article sur la page Facebook de BLM Utah.

« Je veux que vous marchiez dans mes chaussures pendant une seconde », a-t-elle écrit.

« Je veux que vous vous figuriez cela. Vous vous présentez pour une manifestation et des centaines d’hommes blancs armés se présentent. Ils ont des armes à feu, ils vous crient des insultes racistes, ils portent et portent des drapeaux américains. »

« Si vous voyez que chaque personne qui vous déteste porte un drapeau américain, que penseriez-vous de ce drapeau ?

« Je ressens de la peur. Ce n’est pas à débattre. J’ai l’impression que la personne qui le porte est raciste, car chaque raciste avec qui j’ai été en contact porte ce drapeau ou le fait voler. »