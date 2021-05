Le groupe Bhopal sauve 23 vies en 6 jours en connectant des donneurs potentiels de plasma à des patients dans le besoin

Bhopal, la capitale de l’État du Madhya Pradesh, est au milieu d’un couvre-feu strict de Covid-19 et les gens se battent pour leur vie dans les hôpitaux et les maisons. À un tel moment, la mise en place de ressources vitales telles que le plasma s’est avérée être une tâche herculéenne pour beaucoup. Mais un groupe de bénévoles dévoués, aidés par l’administration du district, y parvient en connectant ceux qui en ont besoin avec les ressources nécessaires. Grâce à ses efforts incessants et aux centaines d’appels téléphoniques effectués pour convaincre les donateurs potentiels qui se sont récemment rétablis de covid-19 de faire un don de plasma, l’équipe de « Dream Bhopal- Green Bhopal » (DBGB) a réussi à sauver 23 vies au cours des six derniers jours. à Bhopal.

Jalaj Sharma, un résident de Bhopal, un consultant financier qui s’était récemment remis de Covid-19, a reçu un appel le 1er mai de membres de l’équipe DBGB. Un patient de Covid-129, Navin Pandey., Était critique et avait besoin de plasma la nuit pour survivre. Après avoir reçu l’appel, Sharma a accepté de devenir donatrice. Le soir, Sharma avait fait ses tests d’anticorps et a finalement pu faire un don de plasma à l’hôpital Noble. Les membres de l’équipe du DBGB se sont coordonnés avec le donneur et ont réussi à livrer le plasma au patient, Pandey, à 2 heures du matin à l’hôpital Career.

Sharma, cependant, déplore que malgré tous leurs efforts, le patient n’ait pas pu être sauvé. Pandey a succombé à la maladie le 4 mai.

L’épouse de Sharma, Nidhi, qui a été testée positive pour le covid-19 le mois dernier, avait fait don de plasma à un ami de la famille après s’être rétablie. «C’est une noble cause et nous propageons également le don de plasma parmi nos groupes de contact», a déclaré Sharma.

Un autre donneur, Uday Rai, contacté par le DBGB avait parcouru près de 65 km jusqu’à l’hôpital de Bansal à Bhopal pour faire un don de plasma et a attendu plusieurs heures près de l’hôpital après le test d’anticorps.

«J’ai été contacté par l’équipe DBGB et j’étais absent sur mon chantier de construction, mais je me suis immédiatement rendu à Bhopal pour le don», a déclaré Rai, un entrepreneur du gouvernement de profession qui a affirmé que la patiente qui a reçu du plasma est maintenant stable.

Harsh Gupta, comptable agréé de profession, a également apporté une aide opportune à un patient de Sehore luttant pour la vie à Bhopal et a fait don de plasma vendredi. Il a ajouté que les deux donateurs précédents que le patient avait approchés avaient demandé de l’argent en échange du don.

Alors que les donneurs de plasma font leur part pour aider les Indiens à lutter contre la pandémie, les bons samaritains sont venus comme une aubaine pour les receveurs. «J’ai été harcelé à la recherche de plasma O + pour ma mère qui se battait pour la vie dans un hôpital privé de Bhopal. Je suis entré en contact avec l’équipe DBGB et ils se sont mis en quatre pour m’aider à organiser le plasma. Je les remercie du fond du cœur », a déclaré Mukul Purohit à News18.

Sparsh Dwivedi, qui a conçu le projet de don de plasma, a déclaré que Bhopal est peut-être la seule ville où l’administration du district gère un tel projet avec l’aide de bénévoles tels que Ashish Mishra, Deepa Soni, Pooja Itengar, Mita Wadhwa, Chanchal Gupta, Narendra Singh, Sunil Sananse et Mohit.

«Nous avions recherché les données de ceux qui se sont rétablis du coronavirus et présélectionné les donneurs potentiels sur la base de la liste des contrôles proposés par les médecins. Notre équipe a ensuite pris contact avec chacun d’entre eux et les a exhortés à faire un don de plasma pour sauver des vies », a déclaré Dwivedi.

En six jours, l’équipe a appelé 1 076 donneurs potentiels dans la tranche d’âge des 18 à 50 ans et parmi eux, 206 ont exprimé leur intérêt pour un don de plasma. Jusqu’à présent, 22 personnes ont fait don de plasma pour sauver des vies. Parmi les autres donneurs potentiels, 344 n’étaient pas traçables tandis que 262 n’étaient pas éligibles à faire un don.

Citant des problèmes pratiques, Dwivedi a déclaré que persuader les donateurs n’était pas une tâche facile car les gens avaient peur ou hésitaient à sortir de chez eux après le rétablissement. D’un autre côté, il y a des scores qui contactent personnellement l’équipe avec des offres de dons mais qui ne sont pas éligibles.

Le groupe a également demandé à l’administration de veiller à ce que les frais de 15 000 roupies perçus par les hôpitaux pour le don de plasma soient annulés ou réduits. L’officier supérieur de l’IAS, Faiz Ahmed Kidwai, qui s’attaque à la gestion de crise au centre de commandement de Covid, a déclaré à News18.com que ce n’était qu’un début et que plus de 20 personnes faisaient un don de plasma sur une courte durée était un effort louable de la part des volontaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici